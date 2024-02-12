'Külot' modasına Megan Fox da uydu! "Bir anne" notuyla paylaştı

"Midnight In The Switchgrass" filminde tanıştığı Machine Gun Kelly ile bir küs bir barışık devam eden ilişkisiyle ve değişimiyle sık sık gündeme gelen Megan Fox da modaya uydu.
Super Bowl öncesi Las Vegas'ta pozlar veren oyuncu bağcıklı korse kot üst ile eşleşen kısa şort giydi.
Siyah bot ve ve siyah deri ceketle kombinini tamamlayan Fox paylaşımına, 'bir anne' notunu düştü.
Mikro mini şort modasına uyarak kıvrımlarını sergileyen Megan Fox göğüslerini büyütünce hayranlarından eleştiri almıştı.
Megan Fox geçtiğimiz günlerde "Modayla garip bir ilişkim oldu çünkü çok uzun zamandır aslında ünlü olmayı, üzerimde asılı olan bu imajı, olmam gereken kişiyi reddediyordum. Bu yüzden uzun bir süre modadan kaçtım ve eşofman ya da spor kıyafetlerinden başka bir şey giymeden yaşadım. Ama son zamanlarda modayı yeniden keşfettim" demişti.