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  4. Aşkım Kapışmak Buket Aydın'a konuk oldu! Cinsel hayat ve evlilik önerileri gündem oldu

Aşkım Kapışmak Buket Aydın'a konuk oldu! Cinsel hayat ve evlilik önerileri gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.07.2024 14:51
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Davranış bilimleri uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak geçtiğimiz aylarda kripto para operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Şimdilerde açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü isim Buket Aydın'ın YouTube programına konuk oldu. Aşkım Kapışmak cinsel hayat ve evlilik önerileri ile sosyal medyayı salladı.

MYNET- Davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak Ankara merkezli kripto para operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden ünlü isim adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Aşkım Kapışmak şimdi de açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Buket Aydın'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü isim cinsel hayat ve evlilik önerileriyle dikkat çekti.

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'CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİNİZDE...'

Aşkım Kapışmak 'iki insan cinsel ilişkiye girdiğinde aynı nöronlar birbirlerinin içindeki her şeyi kopyalıyorlar aslında. Kadın erkeğin ya da kadın da erkeğin aynı zamanda travmalarını da kopyalayabiliyor. Buna dikkat etmek lazım.' dedi.

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Kapışmak sözlerine şöyle devam etti; 'Böyle ilişkilerden sonra kafanız karışır bir değersiz bir yalnız hissedersiniz kafa sürekli orada kalır. Bunun sebebi budur'

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Ünlü isim ayrıca 'çağın en büyük problemi açıkçası karşı cinsle olan ilişki değil herkesin kendisiyle arası bozuk' diyerek evlilik önerisiyle şaşırttı.

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EVLİLİK İÇİN YAŞ ŞARTI VERDİ

Aşkım Kapışmak 'zaten bu topraklarda 40'tan önce evlenmeyin onu da söyleyeyim size çok sağlıklı değil' diyerek evlilik için yaş sınırı da getirdi. Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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