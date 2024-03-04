MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişimi şaşırttı

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç'ın son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişimi şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.03.2024 12:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemim efsane dizisi Kurtlar Vadisi’nde Karahanlı’nın sağ kolu olan Kılıç karakterini canlandıran Atilla Olgaç’ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun son halini görenler tanıyamadı.

Büyük bir heyecanla izlenen Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncularının son hali merak konusu oluyor.

Bomba iddia! "Aynı anda haber spikeriyle de..." Bomba iddia! "Aynı anda haber spikeriyle de..."

Chef GPT

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Türkiye’nin en çok konuşulan dizilerinden biri haline gelen Kurtlar Vadisi, hala hafızalardaki yerini koruyor.

Dizi, tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor ve oyuncu kadrosunun her bir üyesi, dizinin hayranları tarafından merak ediliyor.

Atilla Olgaç, Kurtlar Vadisi dizisinde Kılıç karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Oyuncunun son hali merak ediliyordu.

Kurtlar Vadisi’nin sağ kolu Kılıç rolüyle tanınan Atilla Olgaç, son görünümüyle herkesi şoke etti.

78 yaşındaki usta oyuncu, yıllar içinde geçirdiği büyük değişimle tanınmaz hale geldi. Sosyal medyada da bu değişim sık sık gündeme geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Atilla Olgaç kurtlar vadisi sosyal medya Oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Memur enflasyon farkını garantiledi! Emekli ise...

Memur enflasyon farkını garantiledi! Emekli ise...

Ünlü ekonomist altın için kulis bilgisini paylaştı

Ünlü ekonomist altın için kulis bilgisini paylaştı

Yemek borusuna takılan şey şaşkına çevirdi

Yemek borusuna takılan şey şaşkına çevirdi

'Emekli haklı olarak şikayetçi' dedi, Kabine toplantısını işaret etti: Emeklileri umutlandıran haberi 'Böyle bir hamle gelecek' diyerek duyurdu

'Emekli haklı olarak şikayetçi' dedi, Kabine toplantısını işaret etti: Emeklileri umutlandıran haberi 'Böyle bir hamle gelecek' diyerek duyurdu

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ve Ali Koç beraber görüntülenince gündem oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ve Ali Koç beraber görüntülenince gündem oldu!

'Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a düştü!'

'Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a düştü!'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.