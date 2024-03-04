Ebru Gündeş'in evliliği büyük ses getirdi! Murat Özdemir'in eski eşi Selin Kabaklı'nın iddiaları şoke etti: "Haber spikeriyle de ilişkisi vardı"

Bir süredir ilişki yaşadıkları ortaya çıkan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir çifti Dubai'de evlendi. 4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in Özdemir ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Özdemir'in Selin Kabaklı ile evliyken Gündeş ile aşk yaşadığı söylentileri herkesi şaşırtmıştı. Kabaklı son olarak Söylemezsem Olmaz'dan Uğur Kotan'a konuya dair açıklamalar yaptı.

Söylemezsem Olmaz programına bağlanan muhabir Uğur Kotan, Selin Kabaklı'nın yaptığı açıklamanın detaylarını açıkladı.

ESKİ EŞİN İDDİALARI OLAY OLDU

Selin Kabaklı'nın evli olduğu esnada eşi Murat Özdemir'in Ebru Gündeş ve bir haber spikeriyle de ilişkisinin olduğunu iddia etti.

Programın sunucuları haber spikerinin kim olduğunu tahmin etmeye çalıştı.





