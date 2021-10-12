Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un kardeşi de oyuncu çıktı! Üstelik aynı projede rol almışlar

Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nde "Memati" karakteriyle hafızlara kazınan Gürkan Uygun'u kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Gürkan Uygun'un kardeşi ile benzerliği herkesi şaşırttı.

Teşkilat’ın Yıldırım’ı olarak şu sıralar ekranlarda boy gösteren Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi sona erdikten sonra peş peşe bir çok yapımda rol aldı.

47 yaşındaki oyucunun 39 yaşındaki kardeşi Volkan Uygun'un kim olduğunu ve iki kardeşin birbiriyle olan benzerliğini görenler ise bir hayli şaşkın.

Kurtlar Vadisi: Gladio'da yapım asistanı, Çanakkale Yolun Sonu sinema filmi yapım ekibinde görev alan Volkan Uygun, efsane dizide Memati'nin gençliğini canlandırdı.

Volkan Uygun en son Söz dizisinde Kibar yani Üstçavuş Cevdet Aydın karakterine can vermiştir.