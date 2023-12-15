Kuş Uçuşu'nun 2. sezonuna Miray Daner'in ateşli sahneleri damga vurdu! Demircan Kaçel ile o anları gündem oldu

Demircan Kaçel de bu sahnelerden sonra merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında yer alan Demircan Kaçel 2019 yılında yayınlanan Tek Yürek dizisinde yer alarak kariyerine başladı. Daha sonra Mavera, Yalancılar ve Mumları, Üç Kız Kardeş, Kuş Uçuşu, Arak gibi dizilerde rol aldı.