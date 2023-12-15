Kuş Uçuşu'nun 2. sezonuna Miray Daner'in ateşli sahneleri damga vurdu! Demircan Kaçel ile o anları gündem oldu

Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezonu gündem oldu. Fox Tv'de ekrana gelen Hudutsuz Sevda dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Miray Daner, Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu'nda sergilediği performansla büyüledi.
İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Daner son dönemde rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Dizide son olarak Miray Daner'in Demircan Kaçel ile olan sahneleri gündem oldu.
İlk sezonu Aslı'nın (Miray Daner) Lale’yi (Birce Akalay) yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonuçlanan dizinin, 2. sezonunda karakterler arasındaki çekişme dikkat çekti.
Yusuf'u manipüle ederek istediğini elde etmeye çalışan Aslı, onu evine çağırdı. Mutfakta geçen sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Güzel oyuncunun sahnelerine "Çok iyi oynuyor", "Bu sefer sırıtmamış" yorumları yağdı.
Demircan Kaçel de bu sahnelerden sonra merak konusu oldu. Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında yer alan Demircan Kaçel 2019 yılında yayınlanan Tek Yürek dizisinde yer alarak kariyerine başladı. Daha sonra Mavera, Yalancılar ve Mumları, Üç Kız Kardeş, Kuş Uçuşu, Arak gibi dizilerde rol aldı.