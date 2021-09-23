Kusursuz eyeliner çekme tüyoları nelerdir?

Eyeliner sürerken, tek seferde çizgi çekme çabasına girmeyin. Çünkü bu, taşan bir eyeliner görüntüsüne neden olabilir. Göz çevrenizde eyelinerı sürmek istediğiniz bölgeleri, küçük noktalar koyarak çekebilirsiniz. Bu noktaları takip ettiğinizde, hayalinizdeki eyeliner görüntüsüne ulaşmış olacaksınız.

Kirpik kıvırıcısı yardımınıza koşacaktır

Kirpik kıvırıcısı her ne kadar yalnızca kirpikleri hacimli gösteren bir ürün olarak bilinse de, aslında tek faydası bu değil. Kirpik kıvırıcınızın içine sürdüğünüz eyeliner, göz kapağınızda istediğiniz şekilde bir çizgi oluşmasını sağlayabilir.