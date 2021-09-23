Kusursuz eyeliner çekme tüyoları nelerdir?

Eyeliner, makyajın tamamlayıcı ürünlerinin başında yer alıyor. Kadınlar, eyeliner sayesinde daha canlı bakışlar elde etmenin yanı sıra, gür kirpik görüntüsü de kazanıyor. İşte saniyeler içinde eyeliner çekebilmek için gereken tüyolar:
KUSURSUZ EYELİNER ÇEKMENİN SIRLARI
Küçük noktalar koyun
Eyeliner sürerken, tek seferde çizgi çekme çabasına girmeyin. Çünkü bu, taşan bir eyeliner görüntüsüne neden olabilir. Göz çevrenizde eyelinerı sürmek istediğiniz bölgeleri, küçük noktalar koyarak çekebilirsiniz. Bu noktaları takip ettiğinizde, hayalinizdeki eyeliner görüntüsüne ulaşmış olacaksınız.
Çizgileri tamamlayın
Eyeliner kullanırken, göz kapağınıza kesik çizgiler yerleştirebilir, sonra bu çizgileri tamamlayabilirsiniz.
Kulak çöpü kullanın
Eyeliner çekerken başlıca yardımcınız kulak çöpüdür. Eyeliner kullanımında muhakkak kulak çöpünüzü yanınızda bulundurun. Kulak çöpü sayesinde, taşan veya kayan bölgeleri kolaylıkla toparlayabilirsiniz.
Kirpik kıvırıcısı yardımınıza koşacaktır
Kirpik kıvırıcısı her ne kadar yalnızca kirpikleri hacimli gösteren bir ürün olarak bilinse de, aslında tek faydası bu değil. Kirpik kıvırıcınızın içine sürdüğünüz eyeliner, göz kapağınızda istediğiniz şekilde bir çizgi oluşmasını sağlayabilir.
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