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Kusursuz eyeliner çekme tüyoları nelerdir?

23.09.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyajın en can alıcı noktalarından biri olan eyeliner, birçok kadının favori makyaj ürünleri arasında yer alıyor. Ancak pratik eyeliner kullanımı konusunda, birçok makyaj sever problem yaşayabiliyor. İşte bakışları çarpıcı kılan eyeliner kullanımının püf noktaları...

Eyeliner, makyajın tamamlayıcı ürünlerinin başında yer alıyor. Kadınlar, eyeliner sayesinde daha canlı bakışlar elde etmenin yanı sıra, gür kirpik görüntüsü de kazanıyor. İşte saniyeler içinde eyeliner çekebilmek için gereken tüyolar:

KUSURSUZ EYELİNER ÇEKMENİN SIRLARI

Küçük noktalar koyun

Küçük noktalar koyun
Eyeliner sürerken, tek seferde çizgi çekme çabasına girmeyin. Çünkü bu, taşan bir eyeliner görüntüsüne neden olabilir. Göz çevrenizde eyelinerı sürmek istediğiniz bölgeleri, küçük noktalar koyarak çekebilirsiniz. Bu noktaları takip ettiğinizde, hayalinizdeki eyeliner görüntüsüne ulaşmış olacaksınız.

Çizgileri tamamlayın

Çizgileri tamamlayın
Eyeliner kullanırken, göz kapağınıza kesik çizgiler yerleştirebilir, sonra bu çizgileri tamamlayabilirsiniz.

Kulak çöpü kullanın

Kulak çöpü kullanın
Eyeliner çekerken başlıca yardımcınız kulak çöpüdür. Eyeliner kullanımında muhakkak kulak çöpünüzü yanınızda bulundurun. Kulak çöpü sayesinde, taşan veya kayan bölgeleri kolaylıkla toparlayabilirsiniz.

Kirpik kıvırıcısı yardımınıza koşacaktır

Kirpik kıvırıcısı yardımınıza koşacaktır
Kirpik kıvırıcısı her ne kadar yalnızca kirpikleri hacimli gösteren bir ürün olarak bilinse de, aslında tek faydası bu değil. Kirpik kıvırıcınızın içine sürdüğünüz eyeliner, göz kapağınızda istediğiniz şekilde bir çizgi oluşmasını sağlayabilir.
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