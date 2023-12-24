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    4. Kuvvetli fırtına iki şehri esir aldı! Rize ve Erzurum'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

    Kuvvetli fırtına iki şehri esir aldı! Rize ve Erzurum'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

    24.12.2023 14:49 | Son Güncelleme:
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    Etkili olan kuvvetli rüzgar, Rize ve Erzurum'da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çatılar uçup, ağaçlar devrilirken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı araçlarda hasar oluşurken, dışarı çıkanlar yürümekte güçlük çekti.

    Rize ve Erzurum'da kuvvetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. İki kentte çatılar uçup, ağaçlar devrildi.

    Kesfet

    Erzurum'da etkili olan fırtına, öğle saatlerinde kuvvetini daha da artırdı. Palandöken ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları uçtu, araçlarda hasar oluştu.

    İtfaiye ekipleri de tehlike arz eden çatılara müdahale edip, tedbir aldı.

    Yakutiye ilçesinde de fırtına nedeniyle bir ağaç, yola devrildi. Dışarı çıkanların yürümekte güçlük çektiği kentte, Erzurum-Artvin kara yolu ise Tortum ilçe girişinden trafiğe kapatıldı.

    Öte yandan kış turizm merkezlerinden Palandöken'de fırtına ve tipi nedeniyle 2 gündür kayak yapılamıyor.

    ÇATI UÇMA ANI KAMERADA

    ÇATI UÇMA ANI KAMERADA

    Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Seslidere köyünde birçok noktada fırtına nedeniyle çatılar uçtu, park halindeki 1 kamyonet hasar gördü. Köyde 2 katlı binanın çatısının yerinden sökülüp, uçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Erzurum Rize Fırtına
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