Lahmacun nasıl yapılır? Lahmacun malzemeleri neler?

350 gr yağlı kıyma, 3-4 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı instant maya lahmacun hazırlarken kullanılması gereken malzemelerin arasında yer alıyor. Tarifimiz 6-7 adar lahmacun içindir. Nefis bir lahmacunu evde hazırlamak da mümkün. İşte lahmacun tarifi...

LAHMACUN MALZEMELERİ

Hamuru için: * 330 gr beyaz ekmek unu (2 su bardağından biraz fazla) * 1 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 çay kaşığı instant maya (veya aktif kuru maya ) * 200 ml ılık su * 1.5 çay kaşığı tuz

İç malzemeleri: * 350 gr yağlı kıyma * 3-4 diş sarımsak * 1 adet büyük kuru soğan * 1/2 (yarım) demet maydanoz * 2 adet domates * 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber * 1 adet dolmalık biber * 1 yemek kaşığı biber salçası * 1 çay kaşığı kimyon * 1 tatlı kaşığı pul biber * 1 tatlı kaşığı tuz * 1 yemek kaşığı domates salçası * 1 çay kaşığı karabiber

LAHMACUN TARİFİ Unu kabın içine alın ve maya ile tuzu ekleyip harmanlayın. Ilık suyun içine zeytinyağını ilave edin. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu dökün. Hepsini harmanlamaya başlayın. Tezgahı ve elinizi unlayın, elastik ve yumuşak hamur haline gelene dek, 10-15 dakika boyunca yoğurun.

Kabın içini yağlayın ve hamuru kaba alıp üstünü kapatın. Hamuru iki katı olana dek 30-45 dakika boyunca dinlendirin. Ardından hamuru unladığınız tezgaha alın ve eşit parçalara bölün. Her parçayı merdane ile ince bir şekilde açın. Açılan hamurun içine harcı, elle bastırarak yayın. Sonrasında fırın ızgara bölümü maksimum sıcaklıkta açın.