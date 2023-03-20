Lale Orta'dan yayıncı kuruluşa baskı yaptığı iddiaları sonrası açıklamalar!

Merkez Hakem Kurulu'nda Sabri Çelik'in istifasının ardından 29 Ocak tarihinde başkanlık koltuğuna daha önce yayıncı kuruluştaki Trio programında pozisyonları yorumlayan Türkiye'deki ilk kadın hakem olan Lale Orta oturmuştu.

"YAYINCI KURULUŞA BASKI YAPTI" İDDİASI

Göreve gelmesinin üzerinden kısa bir süre geçerken, Orta için çok konuşulacak bir iddia ortaya atılmıştı. Ligin 25'nci haftasında oynanan Galatasaray Kasımpaşa mücadelesinde Donk'un Zaniolo'ya yaptığı müdahaleyle ilgili yayıncı kuruluşa baskı yaptığı öne sürülmüş, bu iddialar sonrası Lale Orta'dan konuyla ilgili yalanlama gelmişti.

"ÖZET GÖRÜNTÜLERİ DEĞİŞTİRDİ"

Ortaya atılan iddiada "beIN Sports Trio programındaki yorumcular, Donk'un Zaniolo'ya yaptığı harekete 'kırmızı kart' demişler. Ardından Lale Orta, beIN Sports yetkilisini aramış, 'Bu bir skandaldır yorumları düzeltmezlerse, ben oraya gelip yanlış olduğunu açıklayacağım' demiş. Sonrasında Lale Orta, VAR odasından telefonla çekilmiş görüntüyü beIN Sports yetkilisine gönderiyor. Bunun ardından özet görüntü değiştiriliyor ve Lale Orta'nın istediği görüntü özet görüntüye koyuluyor." denilmişti.

LALE ORTA YALANLADI, G.SARAY AYAKLANDI!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, "Yayıncı kuruluşa baskı yaptığı" yönündeki haberlerin ardından açıklama yapmış, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Tüm bunlar yaşanırken, konuyla ilgili olarak Galatasaray cephesinden de bir açıklama gelirken, "MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır." ifadeleri kullanılmıştı.

Bu olayların ardından MHK Başkanı Lale Orta TRT Spor'da katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE LALE ORTA'NIN AÇIKLAMALARI: