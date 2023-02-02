Son dakika: Rıdvan Dilmen'den olay yaratan şampiyonluk kehaneti ve Lale Orta yorumu! 'Şubat ayının sonunda çok farklı şeyler olabilir!', 'Sıkıntılı bir durum var!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında soyunma odasına 2-1 geride giden sarı - kırmızılılar, ikinci yarıda bambaşka bir oyun sergiledi ve 3-2'lik üstünlük sağlayarak üst üste 11. galibiyetini aldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi'den (2) gelirken, sarı - kırmızılılar puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından TV8,5'ta değerlendirmelerde bulundu. Dilmen; şampiyonluk için flaş yorumlar yaparken, MHK'nin yeni başkanı Lale Orta'yı da eleştirdi.

"BİR ŞEY YAPMA ŞANSLARI YOK"

"Icardi çok başka oyuncu. O kafayı oraya çevirmek... Topu nereye vurması gerekiyorsa oraya vuruyor. Kalecilerin beklemediği yere vuruyor. Bir şey yapma şansları yok kalecilerin."

"RASHICA ÜZGÜNDÜR AMA..."

"Ligimizde yabancı serbestliğini en çok isteyen kulüp Galatasaray'dır. Zirvede oldukları için çok fazla seslendirilmiyor ama Okan hoca çok zorlanıyor. Rashica üzgündür ama taktik olarak mecbur çıkarmak zorunda."

"FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNE YÜK BİNDİ"

"Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk yarışında olduğunu düşünüyorum ama öyle bir üstünlük oldu ki Fenerbahçe'nin üstünde çok büyük bir yük bindi. Bunu taraftar olarak da hissediyoruz. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçını kazanması yetmiyor."

"GALATASARAY PUAN KAYBEDERSE..."

"Galatasaray mutlaka puan kaybedecektir ama gerçek olan şu anki tablodur. Galatasaray puan kaybederse şampiyonluk şansını bir yüzde 20 azaltırsınız. 7 İstanbul takımının olması ciddi bir puan artışı sağladı. Anadolu'da puan almak kolay olmuyor. Galatasaray önemli şehirlerde de puan kazandı."

"ŞUBAT AYININ SONUNDA..."

"Fenerbahçe kaybetse de bu yarışın içinde yine olacak. Trabzonspor maçında Galatasaray kazanmaya oynayacak. Fenerbahçe, Konyaspor'la oynayacak. Şubat ayının sonunda çok farklı şeyler olabilir. Fark azalabilir de 8-9 puan artabilir de..."

"HATA DEĞİL AMA SIKINTILI BİR DURUM"

"Geçen hafta Yaşar Kemal Uğurlu'nun Beşiktaş maçında Masuaku'nun pozisyonun penaltısıyla ilgili VAR'a çağrıldı. Biz VAR çağırmamalıydı dedik. Yorumcu Lale Orta da çağırmamalıydı dedi. Ancak Galatasaray maçına Özgür Yankaya'yı atadı. Yorumcu Lale Orta eleştirdi hakemi. Ben MHK Başkanı olsam eleştirdiğim hakemi bu maça vermem. Hata yapmadı ama sıkıntılı bir durum."



