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Lily James ve Sebastian Stan kumsal sahnesi için bol bol öpüştü

24.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ilişkisini anlatan Pam ve Tommy dizisinin başrollerini Lily James ve Sebastian Stan üstleniyor. İkili, efsane düğün sahnesi için sahilde bol bol öpüşürken görüntülendi.

Hulu’nun Lily James ve Sebastian Stan’li Pam ve Tommy isimli dizisinden ilk görseller geçtiğimiz ay basına düşmüştü. Lily James’in Pamela Anderson’u Sebastian Stan’in ise Mötley Crüe’nun bateristi Tommy Lee’yi canlandırdığı Pam ve Tommy, duyurulduğu ilk günden beri merakla beklenen yapımların başında geliyor.

Pam ve Tommy dizisinin düğün sahnesi çekildi

Pam ve Tommy dizisi, tanışıktan 96 saat sonra evlenen aktris Pamela Anderson ile Mötley Crüe’nun bateristi Tommy Lee‘nin çalkantılı ilişkisini konu ediyor.
Lily James’in Pamela Anderson’u Sebastian Stan’in ise Mötley Crüe’nun bateristi Tommy Lee’yi canlandırdığı dizide ayrıca Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Mozhan Marnò gibi isimler eşlik ediyor.
Lily James ve Sebastian Stan, Pamela Anderson ve Tommy Lee'nin meşhur nikahlarını yeniden canlandırırken görüntülendiler.
Pamela Anderson ve Tommy Lee’nin çalkantılı ilişkisi, balayı sırasında çektikleri seks kasetinin çalınıp yayınlanmasıyla daha da sansasyonel bir hâl almıştı.
Dizide çiftin seks kasetini çalan kişiyi başarılı komedyen Seth Rogen canlandırıyor. Seks kasetinin çalınması ve yayınlanması hikâyede önemli bir yere sahip olsa da, dizi kapsamını çok daha geniş tutacak ve çiftin hikâyesini, 1995’te tanıştıktan 96 saat sonra evlenmelerinden başlayarak anlatacak.
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