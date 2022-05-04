Lionel Messi, PSG'yi tehdit etti! Dünya futbolu karıştı...

Fransa Ligue 1 devi PSG'de Lionel Messi krizi yaşanıyor! Bu sezon gösterdiği performansla eleştirileri üzerine toplayan Lionel Messi'nin yaptığı hareket olay yarattı...
KULÜBÜ TEHDİT ETTİ
Şampiyonluğunu ilan eden Paris ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, kulübün sahiplerini ayrılmakla tehdit etti.
"RONALDO GELİRSE BEN YOKUM"
Arjantinli futbolcu, adı PSG ile anılan Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi halinde takımdan ayrılacağını yönetime iletti.
El Nacional'in haberine göre; Ronaldo'nun sezon sonunda Manchester United'dan ayrılma ihtimalinin yanı sıra PSG'ye transfer olma olasılığı da son günlerde konuşulmaya başlandı.
Ancak haberde Lionel Messi'nin buna sıcak bakmadığı ifade edildi.
CRISTIANO RONALDO, LIONEL MESSI'YE FARK ATTI!
PREMIER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Son olarak Manchester United'ın Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımına 1 puanı getiren golü atan Ronaldo, Premier Lig tarihine geçti.
BİR SEZONDA 17 GOL
İngiltere Premier Lig'de bu sezon 28 maçta 17 gol atan Cristiano Ronaldo 37 yaşında bir sezonda 17 gol atan tarihteki en yaşlı oyuncu oldu.
36 MAÇTA 23 GOLÜ VAR
37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon Manchester United formasıyla toplamda çıktığı 36 maçta 23 gol attı ve 3 asist kaydetti.
CHELSEA FİLELERİNİ DE SARSTI
Ronaldo, Chelsea maçından önceki hafta Manchester United'ın Arsenal'a 3-1 yenildiği maçta da takımının tek golünü attı.
NORWICH'E KARŞI HAT-TRICK
Kırmızı Şeytanlar'ın zorlanarak kazandığı Norwich City maçında ise hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, 3-2'lik galibiyette başrol oynadı.
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