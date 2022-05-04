Lionel Messi, PSG'yi tehdit etti! Dünya futbolu karıştı...

Ancak haberde Lionel Messi'nin buna sıcak bakmadığı ifade edildi.

El Nacional'in haberine göre; Ronaldo'nun sezon sonunda Manchester United'dan ayrılma ihtimalinin yanı sıra PSG'ye transfer olma olasılığı da son günlerde konuşulmaya başlandı.

Arjantinli futbolcu, adı PSG ile anılan Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesi halinde takımdan ayrılacağını yönetime iletti.

Şampiyonluğunu ilan eden Paris ekibinin dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, kulübün sahiplerini ayrılmakla tehdit etti.

Fransa Ligue 1 devi PSG'de Lionel Messi krizi yaşanıyor! Bu sezon gösterdiği performansla eleştirileri üzerine toplayan Lionel Messi'nin yaptığı hareket olay yarattı...

Son olarak Manchester United'ın Chelsea ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımına 1 puanı getiren golü atan Ronaldo, Premier Lig tarihine geçti.

BİR SEZONDA 17 GOL

İngiltere Premier Lig'de bu sezon 28 maçta 17 gol atan Cristiano Ronaldo 37 yaşında bir sezonda 17 gol atan tarihteki en yaşlı oyuncu oldu.