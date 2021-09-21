Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tatlısı malzemeleri neler?

Eğer lokmaları pişirirken iki farklı yağ kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. İlk yağda lokmaları kabarana kadar pişirin ve sonrasında diğer yağ tavasına alın. Böylece çıtırlaşmasını sağlayabilirsiniz. Lokmayı tatlandırmayı tercih ederseniz kahve tozu veya haşhaşı hamurun içine ekleyebilirsiniz. İşte lokma tatlısı tarifi...

LOKMA TATLISI MALZEMELERİ

* 2 su bardağı un * 1 yumurta * 1 su bardağı su * 5.5 g kuru maya * 1 tatlı kaşığı toz şeker * Yarım çay bardağı ılık su * Bir tutam tuz

Kızartmak için: * Ayçiçek yağı * 2.5 su bardağı toz seker * Şerbeti için: * 1 tatlı kaşığı limon suyu * 2 su bardağı su Üzeri için: * Tarçın

LOKMA TATLISI NASIL YAPILIR? Lokma tatlısının şerbeti için; su ve şekeri geniş bir tencerede şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyin ve bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın, soğumaya bırakın.

Hamurunu hazırlamak için; mayayı geniş bir karıştırma kabına alın. Sonrasında toz şeker ve ılık suyu ekleyip mayayı eritin. Unu ayrı bir karıştırma kabına eleyin.