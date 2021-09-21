Lokma tatlısı nasıl yapılır? Lokma tatlısı malzemeleri neler?

Eğer lokmaları pişirirken iki farklı yağ kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. İlk yağda lokmaları kabarana kadar pişirin ve sonrasında diğer yağ tavasına alın. Böylece çıtırlaşmasını sağlayabilirsiniz. Lokmayı tatlandırmayı tercih ederseniz kahve tozu veya haşhaşı hamurun içine ekleyebilirsiniz. İşte lokma tatlısı tarifi...
LOKMA TATLISI MALZEMELERİ
* 2 su bardağı un
* 1 yumurta
* 1 su bardağı su
* 5.5 g kuru maya
* 1 tatlı kaşığı toz şeker
* Yarım çay bardağı ılık su
* Bir tutam tuz
Kızartmak için:
* Ayçiçek yağı
* 2.5 su bardağı toz seker
* Şerbeti için:
* 1 tatlı kaşığı limon suyu
* 2 su bardağı su
Üzeri için:
* Tarçın
LOKMA TATLISI NASIL YAPILIR?
Lokma tatlısının şerbeti için; su ve şekeri geniş bir tencerede şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. Limon suyunu ekleyin ve bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın, soğumaya bırakın.
Hamurunu hazırlamak için; mayayı geniş bir karıştırma kabına alın. Sonrasında toz şeker ve ılık suyu ekleyip mayayı eritin. Unu ayrı bir karıştırma kabına eleyin.
Bir tutam kadar tuz ilave edip ortasını açın. Mayayı unlu karışıma ekleyin ve 10 dakika kadar oda sıcaklığında bekletin. Yumurta ile suyu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur haline gelene kadar yoğurun. Kabın üzerini nemli bir bezle örtüp yarım saat dinlendirin.
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