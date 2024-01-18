Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson şeffaf elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi! "Bunu buraya bırakıyorum"

İngiltere'nin en popüler realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Megan Barton Hanson sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu. 2015 yılında programda yer aldıktan sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hanson, şeffaf elbisesiyle çekilen bir pozunu paylaşarak tam not aldı.
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