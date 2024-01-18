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    4. Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson şeffaf elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi! "Bunu buraya bırakıyorum"

    Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacı Megan Barton Hanson şeffaf elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi! "Bunu buraya bırakıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 15:21 | Son Güncelleme:
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    İngiltere'nin en popüler realite şovlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) programının eski yarışmacısı Megan Barton Hanson sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu. 2015 yılında programda yer aldıktan sonra sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hanson, şeffaf elbisesiyle çekilen bir pozunu paylaşarak tam not aldı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının karşısına çıkmayı sürdüren eski günlerini özlemle anımsadığı bir paylaşım yaptı.

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    Bir masanın üzerine çıkarak son derece cesur kıyafet seçimiyle poz verdiği anlara Hanson,"Bu fotoğraf eski günlere dönüş hikayesi. Bunu buraya bırakıyorum. Eski günleri hatırlayın" notunu ekledi.


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    2015 yılında katıldığı Love Island (Aşk Adası) programından sonra geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hanson cesur pozlarıyla sıklıkla adından söz ettiriyor.
    Yetişkin film yıldızı Pamela Anderson’a benzetilen Hanson, müstehcen anların yaşandığı Aşk Adası yarışmasının yan projesi olan 'Aşk Adası Oyunları' programına da katılmıştı.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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