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  4. Love Island’da ipin ucu kaçtı! Yarışmacıların hepsinin aynı anda cinsel ilişkiye girdiği anlar yayınlandı

Love Island’da ipin ucu kaçtı! Yarışmacıların hepsinin aynı anda cinsel ilişkiye girdiği anlar yayınlandı

28.08.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Love Islan (Aşk Adası) yarışması geçtiğimiz günlerde final yaptı. Finalin yankısı geçmeden, yarışmacıların hepsinin aynı zamanlarda cinsel ilişkiye girdiği anlar yayınlandı.

İngiltere'de yayınlanan Love Island yarışmasında daha önce yaşanmamış bir olay meydana geldi. Daha önce çiftlerin tek tek ve ayrı zamanlarda ilişkiye girdiği programda ilk defa yarışmacıların hepsi aynı anda ilişkiye girdi.

Love Island bitti olayları bitmedi! Kaila Troy yapımcıların o anları kestiğini söylediLove Island bitti olayları bitmedi! Kaila Troy yapımcıların o anları kestiğini söyledi

LOVE ISLAND YARIŞMASINDA OLAY YARATAN ANLAR

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonu final yapan program, bu görüntülerden sonra tekrar gündem oldu.
Neredeyse her bölümünde ilginç olayın yaşandığı Love Island yarışması son olayla izleyicilerini şaşkına çevirdi. Çiftleri bir araya getirmeyi hedefleyen yarışmada, tüm çiftler aynı anda cinsel ilişkiye girdi.

YARIŞMACILARIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

YARIŞMACILARIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Çiftlerin battaniye altında ilişkiye girdiği anlar ise kesinti yapılmadan izleyiciye sunuldu. İlişki battaniye altında olduğu için ve çıplak görünmediği için yapımcılar, çiftlerin ilişkiye girdiği anları yayınlamanın bir sakıncası olmadığını belirtti.

KADIN YARIŞMACILAR BİRBİRİNE HEDİYE VERDİ

KADIN YARIŞMACILAR BİRBİRİNE HEDİYE VERDİ
Gecenin sabahında bir araya gelen kadın yarışmacılar; Chloe, Millie, Faye ve Liberty, partnerleriyle yaşadıklarını anlattı.
Bununla da yetinmeyen kadın yarışmacılar, program tarihinde ilk kez yaşanan gece için birbirine hediye verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Love Island İngiltere
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