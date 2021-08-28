Love Island’da ipin ucu kaçtı! Yarışmacıların hepsinin aynı anda cinsel ilişkiye girdiği anlar yayınlandı

İngiltere'de yayınlanan Love Island yarışmasında daha önce yaşanmamış bir olay meydana geldi. Daha önce çiftlerin tek tek ve ayrı zamanlarda ilişkiye girdiği programda ilk defa yarışmacıların hepsi aynı anda ilişkiye girdi. Love Island bitti olayları bitmedi! Kaila Troy yapımcıların o anları kestiğini söyledi

LOVE ISLAND YARIŞMASINDA OLAY YARATAN ANLAR

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonu final yapan program, bu görüntülerden sonra tekrar gündem oldu.

Neredeyse her bölümünde ilginç olayın yaşandığı Love Island yarışması son olayla izleyicilerini şaşkına çevirdi. Çiftleri bir araya getirmeyi hedefleyen yarışmada, tüm çiftler aynı anda cinsel ilişkiye girdi.

YARIŞMACILARIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI Çiftlerin battaniye altında ilişkiye girdiği anlar ise kesinti yapılmadan izleyiciye sunuldu. İlişki battaniye altında olduğu için ve çıplak görünmediği için yapımcılar, çiftlerin ilişkiye girdiği anları yayınlamanın bir sakıncası olmadığını belirtti.

KADIN YARIŞMACILAR BİRBİRİNE HEDİYE VERDİ Gecenin sabahında bir araya gelen kadın yarışmacılar; Chloe, Millie, Faye ve Liberty, partnerleriyle yaşadıklarını anlattı.