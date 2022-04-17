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  4. Mahsun Kırmızıgül'ün kızının son hali! Velayeti anneye verildi

Mahsun Kırmızıgül'ün kızının son hali! Velayeti anneye verildi

17.04.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geç bir kadınla pozları ifşa olduktan sonra Mahsun Kırmızıgül Ece Binay ile geçtiğimiz hafta 15 dakikada boşandı. Ece Binay konuya dair açıklama yapmazken kızının velayeti de ünlü avukata kaldı. Mahsun Kırmızıgül boşanma haberleri gündemdeyken kızıyla görüntülendi. İşte Kırmızıgül'ün gözlerden uzak büyüyen kızı...

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği 15 dakikada sona erdi. Bir kadınla fotoğrafları ifşa olan Kırmızıgül'ün kızının velayeti annede kaldı. Kırmızıgül, ara tatilde kızı Lavin ile AVM'de oyuncak mağazalarını gezdi ve kızına mısır aldı.

Vizyona yeni giren çocuk filmi 'Kırmızı'yı izleyerek sinema keyfi yapan baba-kız daha sonra evlerinin yolunu tuttu. 5 yaşındaki Lavin'i uzun bir aradan sonra görenler, "Ne çabuk büyümüş" ve "Babasının kopyası" yorumlarında bulundular.

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İDDİALARA YANIT VERDİ

Kızı Lavin ile uzun süredir Amerika’da yaşadığı ve evliliğin bu yüzden bittiği iddia edilen Ece Binay, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Binay, “Türkiye’den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir” dedi.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
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