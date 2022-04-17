Mahsun Kırmızıgül'ün kızının son hali! Velayeti anneye verildi

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay'ın 6 yıllık evliliği 15 dakikada sona erdi. Bir kadınla fotoğrafları ifşa olan Kırmızıgül'ün kızının velayeti annede kaldı. Kırmızıgül, ara tatilde kızı Lavin ile AVM'de oyuncak mağazalarını gezdi ve kızına mısır aldı.

Vizyona yeni giren çocuk filmi 'Kırmızı'yı izleyerek sinema keyfi yapan baba-kız daha sonra evlerinin yolunu tuttu. 5 yaşındaki Lavin'i uzun bir aradan sonra görenler, "Ne çabuk büyümüş" ve "Babasının kopyası" yorumlarında bulundular.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Kızı Lavin ile uzun süredir Amerika’da yaşadığı ve evliliğin bu yüzden bittiği iddia edilen Ece Binay, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. Binay, “Türkiye’den uzak kaldığım süre 2 ya da 3 ayı geçmemiştir. Boşanmaya kadar evlilik birliğimiz normal şekilde devam etmiştir” dedi.