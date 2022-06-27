Malatya’da bulunan mağara ilgi odağı oldu! Binlerce yıldır gizemini koruyor

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 150 metre derinlikte bulunan ve binlerce yıllık olduğu ileri sürülen mağara, bugün de gizemini koruyor. Define avcılarının tahrip ettiği mağaranın tabanında bulunan su nedeniyle vatandaş içeriye girmeye korkuyor.

“YERALTI ŞEHRİ SÖYLENTİSİ VAR”

Akçadağ’a bağlı Keller Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan, halk arasında "yedi kapılı mağara" olarak adlandırılan 150 metre derinlikteki mağara, gizemini koruyor.

İlçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde irili ufaklı birçok farklı mağara ile tümülüslerin yer aldığı mağaranın gizemlerle dolu olduğunu ileri süren Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun, ’’Burası gizemli basamaklı bir mağara. Yıllar önce buraya girip de çıkamayan insanların olduğu söyleniyor. Define avcıları tarafından da tahrip edilmiş. Yaklaşık 150 metre derinlikte ve zemininde su buluyor. Korkumuzdan giremiyoruz. Yetkililerin burada inceleme yapmasını istiyoruz" dedi.