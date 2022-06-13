Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 3 kilo 625 gram esrar ve sentetik uyuşturucu ile 173 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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