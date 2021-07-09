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Mantarlı Risotto nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Mantarlı Risotto tarifi...

09.07.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te bir yarışmacının Mantarlı Risotto yapması üzerine seyirciler "Mantarlı Risotto nasıl yapılır?" , "Malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Risotto İtalyan mutfağı klasiğidir ve yapılışı oldukça basittir. İşte Mantarlı Risotto tarifi...

"Mantarlı Risotto nasıl yapılır?" , "Malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı MasterChef programında Mantarlı Risotto'nun yapılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Risotto; 400 gram Risotto, 60 gram parmesan peyniri ve 200 m beyaz şarap gibi malzemelerden yapılıyor. İşte Mantarlı Risotto tarifi...

Mantarlı Risotto tarifi

* 1 adet Soğan * 60 gram Parmesan Peyniri * 2 litre Tavuk Suyu * 400 gram Risotto * 200 ml Beyaz Şarap * 150 gram Mantar * Tuz, Karabiber * Zeytinyağı * 80 gram Tereyağı
Risottoyu hazırlamak için öncelikle bir tavaya yağ koyup ısıtmaya başlamalısınız. Ardından mantarları pişirmek için kızan yağa atmalısınız.
Mantarları sotelerken üzerine tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz. Mantarları 5 veya 6 dakika boyunca pişirin. Mantarlar pişince ocaktan alın.
Risottoyu yapmaya başlamak için başka bir tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Yağı kızdırdıktan sonra dilim dilim dilimlediğiniz soğanları yağa atın.
Yumuşayana kadar soğanları pişirin. Bunun ardından risotto pirincini tavaya ekleyin.
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