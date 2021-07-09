Mantarlı Risotto nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Mantarlı Risotto tarifi...

"Mantarlı Risotto nasıl yapılır?" , "Malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı MasterChef programında Mantarlı Risotto'nun yapılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Risotto; 400 gram Risotto, 60 gram parmesan peyniri ve 200 m beyaz şarap gibi malzemelerden yapılıyor. İşte Mantarlı Risotto tarifi...
Mantarlı Risotto tarifi
* 1 adet Soğan
* 60 gram Parmesan Peyniri
* 2 litre Tavuk Suyu
* 400 gram Risotto
* 200 ml Beyaz Şarap
* 150 gram Mantar
* Tuz, Karabiber
* Zeytinyağı
* 80 gram Tereyağı
Risottoyu hazırlamak için öncelikle bir tavaya yağ koyup ısıtmaya başlamalısınız. Ardından mantarları pişirmek için kızan yağa atmalısınız.
Mantarları sotelerken üzerine tuz ve karabiber ekleyebilirsiniz. Mantarları 5 veya 6 dakika boyunca pişirin. Mantarlar pişince ocaktan alın.
Risottoyu yapmaya başlamak için başka bir tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Yağı kızdırdıktan sonra dilim dilim dilimlediğiniz soğanları yağa atın.
Yumuşayana kadar soğanları pişirin. Bunun ardından risotto pirincini tavaya ekleyin.
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