Mantarlı Risotto nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Mantarlı Risotto tarifi...

"Mantarlı Risotto nasıl yapılır?" , "Malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı MasterChef programında Mantarlı Risotto'nun yapılmasının ardından araştırılmaya başlandı. Risotto; 400 gram Risotto, 60 gram parmesan peyniri ve 200 m beyaz şarap gibi malzemelerden yapılıyor. İşte Mantarlı Risotto tarifi...