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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

17.08.2022 04:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan katılımcılar, sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, anıta karanfiller bırakarak deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi, o gün kaydedilen kurtarma görüntülerini izledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidin ardından program, deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son buldu.

Vatandaşlara Yalova Belediyesi tarafından çorba ve helva ikramı yapıldı.

Anma törenine, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

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Anahtar Kelimeler:
marmara depremi Yalova

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