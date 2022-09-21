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Marmaris'te orman yangını başladı

21.09.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

Marmaris'te orman yangını başladı

- Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

Marmaris'te orman yangını başladı

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Anahtar Kelimeler:
yangın uçak orman İtfaiye

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