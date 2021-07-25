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MasterChef Ciğerli Taze Kabak Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Ciğerli Taze Kabak Çorbası tarifi...

25.07.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programlarından olan MasterChef'te, jüriler yarışmacılardan Ciğerli Taze Kabak Çorbası yapmalarını istedi. Bunun ardından Ciğerli Taze Kabak Çorbası tarifi ve nasıl yapıldığı araştırılmaya başlandı. Ciğerli Taze Kabak Çorbası yapımı için taze kabak, içi dolmalık fıstık, dana ciğeri, sumak, soya filizi gerekiyor. İşte Ciğerli Taze Kabak Çorbası tarifi...

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan MasterChef'te izleyenler yeni tatlarla tanışmaya devam ediyor. Jüriler tarafından yarışmacılardan Ciğerli Taze Kabak Çorbası yapılması talep edilince Ciğerli Taze Kabak Çorbası tarifi merak konusu oldu. Ciğerli Taze Kabak Çorbası yapımı oldukça kolay. İşte Ciğerli Taze Kabak Çorbası tarifi...

Ciğerli Taze Kabak Çorbası tarifi

İşte Ciğerli Taze Kabak Çorbası için gerekli olan malzemeler: * Taze kabak * Krema * Limon * Sumak * İç dolmalık fıstık * Pirinç * Havuç * Soya filizi * Tuz * Elma sirkesi * Dereotu * Yer fıstığı * Ak biber * Un * Dana ciğeri
Öncelikle tereyağını tencerede eritmeye başlayın. Ardından irice doğranmış soğanları tencereye ilave edin ve birkaç dakika kavurun.
Doğranmış patates, havuç ve taze kabakları tavaya ekleyip içindekileri karıştırmaya başlayın.
Malzemelerin üzerini geçmeyecek kadar su ilave edin. Tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyin. Ardından tüm malzemeler iyice yumuşayıncaya dek kaynatın.
Çorba kaynadıktan sonra pürüzsüz bir kıvam alana dek blenderdan geçirin. Son olarak sütü ilave edin ve karıştırın.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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