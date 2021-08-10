MasterChef Danilo Zanna hakkında şaşırtan bilgi! Danilo'yu keşfeden kişi bakın kim çıktı?

Sempatikliği ile tüm Türkiye’nin adeta sevgilisi haline İtalyan şef Danilo Zanna, bir süredir TV8 ekranlarında devam eden MasterChef yarışmasında jürilik yapıyor. Uzun süredir ekranlarda boy gösteren yakışıklı şefin kimin keşfettiğini biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

MASTERCHEF DANİLO ZANNA’YI KİM KEŞFETTİ?

Ünlü şef Danilo Zanna, kendisiyle ilgili merak edilen tüm soruları İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programında anlatmıştı.

Danilo, kendisini keşfeden kişinin de ismini verdi. Herkes gastronomi sektöründen bir ismi beklerken, Danilo Zanna’yı meğer Derya Baykal keşfetmiş.

“Hayatımın dönüm noktası Derya Baykal ile tanışmamdı” diyen başarılı şef, olayı ayrıntılarıyla anlattı.

DANİLO ŞEF NASIL KEŞFEDİLDİ? Danilo şef, Derya Baykal’ın kendisini nasıl keşfettiğini şöyle anlattı; “O dönem 'Derya'nın Dünyası' adlı programına davet etti. Benim için köprüden önceki son çıkış gibiydi. Dananın kuyruğunun koptuğu yer. Davet etti, orada pizza yaptık. Sevdi beni. Bu sefer devamlı davet etti. Ondan sonra da kariyerim başladı. Bu yüzden kendisine çok şey borçluyum"