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MasterChef Görkem Demiral kimdir, kaç yaşında? Görkem Demiral nereli?

30.08.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacıları arasında yer alan Görkem Demiral'ın elenmesiyle beraber Demiral'in hayatı merak konusu oldu. MasterChef'te bugün elemeye heyecanı devam etti ve Görkem Demiral yarışmaya veda etti. Peki MasterChef Görkem Demiral kimdir, kaç yaşında? Görkem Demiral nereli? İşte ayrıntılar...

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'de bugün eleme heyecanı sürdü. Kırmızı takımın potaya yolladığı isimlerden olan Görkem Demiral, yarışmaya veda etti. Peki MasterChef Görkem Demiral kimdir, aslen nereli?

MASTERCHEF GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef'te bugün elene isim olan Görkem Demiral'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor.
Yarışmaya ilk olarak ablası Esra Demiral ile gelMİŞ OLAN Görkem Demiral’ın ablası daha önce Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim programlarında yarışmışTIR. İlk tabağıyla bütün şeflerin ilgisini çekmiş olan Görkem Demiral, daha ileriki süreçte gerçekleştirilen final turlarında başarısını sürdürdü ve 5 yarışmacı arasından seçilerek yaratıcı bir tabak hazırlayarak MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna girmeye hak kazandı.
Enerjisi ile dikkat çeken dinamik isim Görkem Demiral, 2 Şubat 1999 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. 22 yaşında olan genç ismin annesi ise Faslı'dır.
Yarışmaya İstanbul’dan katılmış olan Görkem Demiral’in eğitim hayatı da merak ediliyor. Eğitim durumunu ortaokul olarak açıklayan Demiral, aşçılık mesleğini bulmasıyla hayatının mesleğinin aşçılık olduğunu fark ettiğini ve liseye ise hiç başlamadığını belirtti.
Yarışmacı, bu nedenle kendisini alaylı olarak tanımlamakta. MasterChef Görkem Demiral, eğitimin öneminin farkında olduğunu ve bu yüzden kendini geliştirmeyi sevdiğini de ifade etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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