"MasterChef hangi günler var?" , "Masterchef hangi günler oynuyor, yayınlanıyor?" sorularının yanıtı merak ediliyor. MasterChef 20.00'da TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta MasterChef'in yeni bölümlerinin hangi günler yayınlandığını haberimizde sizler için derledik. İşte ayrıntılar...