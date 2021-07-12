Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. MasterChef hangi günler var? Masterchef hangi günler oynuyor, yayınlanıyor?

MasterChef hangi günler var? Masterchef hangi günler oynuyor, yayınlanıyor?

12.07.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yarışmalarından olan MasterChef bu sezon da izleyiciler tarafından ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Sevilen yemek programının jüri koltuğunda alanında başarılı isimler; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor. Peki MasterChef hangi günler var? Masterchef hangi günler oynuyor, yayınlanıyor? İşte ayrıntılar...

"MasterChef hangi günler var?" , "Masterchef hangi günler oynuyor, yayınlanıyor?" sorularının yanıtı merak ediliyor. MasterChef 20.00'da TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta MasterChef'in yeni bölümlerinin hangi günler yayınlandığını haberimizde sizler için derledik. İşte ayrıntılar...

MasterChef hangi günler oynuyor?

MasterChef'te birbirinden iddialı yarışmacılar bir üst tura geçmek için jüri üyelerine 5 dakika içerisinde yemek hazırlıyorlar.
Bu 5 dakika içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteren yarışmacılar jüriden en az iki "evet" oyu aldığında bir üst tura geçmeye hak kazanıyor.
MasterChef yarışmacısı TV8 ekranlarında 20.00'da seyircilerle buluşuyor. Yarışmanın jüri koltuğunda alanında ün yapmış isimler; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya var.
MasterChef Türkiye bu hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri yeni bölümleriyle 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.
Cuma ve pazar günlerinde ise MasterChef Kolaj bölümleriyle aynı saatte seyircilerle buluşacak.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

16 yıllık eşi cinsiyet değiştirmek isteyince gerçeği anladı

16 yıllık eşi cinsiyet değiştirmek isteyince gerçeği anladı

Tekrar diriltecekler! Bedeni dondurma projesi gerçekmiş

Tekrar diriltecekler! Bedeni dondurma projesi gerçekmiş

Sadece 9 yaşında! IQ'su Albert Einstein’dan daha yüksek

Sadece 9 yaşında! IQ'su Albert Einstein’dan daha yüksek

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

“Ölürsem kocam ne yapar?” dedi, kocasına ikinci eş buldu

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Gizemli olay! 3.000 yıl önce yaşadığını iddia etti

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Kendi ölümünü tahmin etmişti! Korkunç kehaneti gündemde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.