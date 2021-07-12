"MasterChef hangi günler var?" , "Masterchef hangi günler oynuyor, yayınlanıyor?" sorularının yanıtı merak ediliyor. MasterChef 20.00'da TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta MasterChef'in yeni bölümlerinin hangi günler yayınlandığını haberimizde sizler için derledik. İşte ayrıntılar...
MasterChef hangi günler oynuyor?
MasterChef'te birbirinden iddialı yarışmacılar bir üst tura geçmek için jüri üyelerine 5 dakika içerisinde yemek hazırlıyorlar.
Bu 5 dakika içerisinde elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteren yarışmacılar jüriden en az iki "evet" oyu aldığında bir üst tura geçmeye hak kazanıyor.
MasterChef yarışmacısı TV8 ekranlarında 20.00'da seyircilerle buluşuyor. Yarışmanın jüri koltuğunda alanında ün yapmış isimler; Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya var.
MasterChef Türkiye bu hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri yeni bölümleriyle 20.00'da TV8 ekranlarında olacak.
Cuma ve pazar günlerinde ise MasterChef Kolaj bölümleriyle aynı saatte seyircilerle buluşacak.
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