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MasterChef Hira Alkan kimdir? Az kalsın stüdyoyu yakıyordu!

31.07.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında korku dolu anlar yaşandı. 3'lü düelloların yapıldığı MasterChef'te bir üst tura geçmeye çalışan yarışmacılardan biri olan Hira Alkan, alev tabancasını pişirme kağıdının üstündeki yemeği için kullanınca kısa süreli paniğe neden oldu. İşte ayrıntılar...

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef'te 3'lü düellolar devam ediyor. Yarışmacılar kısıtlı süre içerisinde hem birbirleriyle hem de zamanla yarışıyor. MasterChef yarışmacısı Hira Alkan alev tabancasını pişirme kağıdı üzerindeki yemeği için kullanınca stüdyoda panik anları yaşandı.

30 Temmuz Cuma MasterChef'te neler oldu?

MasterChef'te 3'lü düellolar sürüyor. MasterChef jürileri, yarışmacılardan milföy hamurundan hazırlanan talaş böreği yapmalarını istedi.
30 Temmuz akşamı yayınlanan MasterChef'te yarışmacı Hira Alkan dikkat çekti. Yemeğinin çok güzel olacağını söyleyen ve çok iddialı olduğunu ifade eden Hira Alkan az kalsın stüdyoyu yakıyordu.
Yarışmacı Hira Alkan talaş böreğini hazırladığı esnada alev tabancası kullanımı için Somer Şef'ten bir kez uyarı almıştı.
Talaş böreği için yarışmacılara verilen süre sona erince Mahmet Şef geriye doğru saymaya başladı. Bu esnada panik yapan Hira, alev tabancasını pişirme kağıdının üstündeki böreği için kullanınca pişirme kağıdı tutuştu.
Kağıt tutuşurken börek için alev tabancasını kullanmaya devam eden Hira, böreğini yanan pişirme kağıdının üstünden son anda eliyle aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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