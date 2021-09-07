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MasterChef kırmızı ve mavi takım belli oldu mu? Takım kaptanları kimler oldu?

07.09.2021 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışma programı MasterChef'te 6 Eylül akşamında kaptanlık oyunu oynandı. Kaptanlık oyununu kazanan isim karşı takımının kaptanını seçti ve takım üyeleri, kırmızı ve mavi takımların kaptanları tarafından sırayla seçildi. İşte merak edilenler...

Ekranların popüler yarışma programı MasterChef'te bu akşam heyecan dolu mücadele görüldü. MasterChef yarışmacıları kaptanlık için yarıştı ve şeflerin tadımı sonrasında takım kaptanı belli oldu. 6 Eylül 2021 Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde yeni takımlar kuruldu. İşte detaylar...

İŞTE MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI...

MasterChef'te 6 Eylül akşamında yayınlanan yeni bölümde kaptanlık oyunu oynandı ve kaptanlık oyununun kazananı, MasterChef başladığından beri performansındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren isim Hasan Biltekin oldu.
Mavi takımın kaptanı olan Hasan Biltekin, kırmızı takımın kaptanı olarak Safanur Bol'u seçti ve iki takımın kaptanları sırayla takım üyelerini seçti.
Bunun sonucunda Hasan Biltekin'in kaptanı olduğu mavi takımda Sergen, Eren, Şükrü, Tahsin, Mustafa, Milhan ve Tunahan yer aldı.
Safanur'un kaptanı olduğu kırmızı takımda ise İbrahim, Burcu, Emre, Dilara, Azize, Mert ve Hamza yer aldı.
Kaptanlar arasında oynanan oyunda MasterChef jürileri kaptanlardan Ciğer Sarma yapmalarını istedi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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