MasterChef Tanya Kilitkayalı'dan kilo itirafı: 10 kilo aldım! Tanya'nın sosyal medya paylaşımına yorum yağdı...

İşte Tanya Kilitkayalı'nın yaptığı kilo itirafı...
MASTERCHEF TANYA'DAN İTİRAF: 10 KİLO ALDIM!
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılarak geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Tanya Kilitkayalı, özellikle Kıbrıslı şivesiyle dikkat çekiyordu.
Kilitkayalı, yarışmanın ardından sevenleri ve takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmaya devam ediyor.
7 Ocak 1995' tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya gelen Kilitkayalı, eğitimini Namık Kemal Lisesi'nde tamamlamış ve sonra 2016 senesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştu.
Mezun olduktan sonra ise Alaçatı Alancha Restaurant'ta stajyer olarak çalıştı.
Yarışma sonrası da sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflar sevenleri tarafından büyük ilgi görüyor.
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