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MasterChef Tanya Kilitkayalı'dan kilo itirafı: 10 kilo aldım! Tanya'nın sosyal medya paylaşımına yorum yağdı...

22.06.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen ve en çok seyredilen yarışma programlarından olan MasterChef yeni sezonda yayına girmek için hazırlıklarını sürdürüyor. İlk bölümü 2018 senesinde yayınlanan ve 4 sezondur devam eden MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından olan Tanya Kilitkayalı son paylaşımıyla gündem haline geldi. Tanya, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda kilo itirafında bulundu. Sevilen yarışmacının bu paylaşımına sevenlerinden yorum yağdı.

İşte Tanya Kilitkayalı'nın yaptığı kilo itirafı...

MASTERCHEF TANYA'DAN İTİRAF: 10 KİLO ALDIM!

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılarak geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Tanya Kilitkayalı, özellikle Kıbrıslı şivesiyle dikkat çekiyordu.
Kilitkayalı, yarışmanın ardından sevenleri ve takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmaya devam ediyor.
7 Ocak 1995' tarihinde Kıbrıs'ta dünyaya gelen Kilitkayalı, eğitimini Namık Kemal Lisesi'nde tamamlamış ve sonra 2016 senesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olmuştu.
Mezun olduktan sonra ise Alaçatı Alancha Restaurant'ta stajyer olarak çalıştı.
Yarışma sonrası da sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram üzerinden paylaştığı fotoğraflar sevenleri tarafından büyük ilgi görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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