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MasterChef’te ana kadroya kim girdi? Kim kazandı? Yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi!

17.08.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sevilen yarışması MasterChef’te bugün final turu heyecanı devam etti. Ana kadroya girecek olan 12. ismin belirlendiği bölümde yarışmacılardan ana ürün olarak hindiba kullanması istendi. Yeni bölüm sonrası ana kadroya kimin girdiği de merak konusu oldu. Heyecanın dorukta olduğu ve kıyasıya bir mücadele verilen programda dünkü programın kazanan ismi Tahsin Küçük ile bugün yarışan Hüsnü Kiremitçioğlu arasında tartışma çıktı. Gerilim dolu anlarda Hüsnü, Tahsin’e sert sözlerle çıkıştı.

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde ana kadroya girecek olan 12. yarışmacı belli oldu. Sevilen programda yarışmacılar kısıtlı süre içerisinde hindiba ana ürünü ile en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Dünün kazanan ismi olan ve bu sebeple balkon kısmında oturan Tahsin Küçük ise stüdyoda yarışan yarışmacı Hüsnü ile tartışmaya girdi.

MASTERCHEF'TE HARARETLİ TARTIŞMA!

Dünkü galibiyetinin ardından çok mutlu olduğunu “Evde rahat uyudum” sözleriyle anlatan Tahsin, “Buradan çıkabilecek 5’liyi biliyorum.” şeklinde konuştu.
“Sabah kuliste yandan yandan ‘Bir git ya’ deniyor.” diyerek galibiyeti sonrası dışlandığını vurgulayan Tahsin’e yarışmacı Hüsnü’den karşı atak geldi.

"SENİN GİBİ ADAMLARI MAHALLEDE BAKKALA YOLLUYORUM"

"SENİN GİBİ ADAMLARI MAHALLEDE BAKKALA YOLLUYORUM"
Hüsnü ise ‘Tahsin ben senin gibi adamları mahallede bakkala yolluyorum’ şeklinde konuştu.

TAHSİN'DEN KIZDIRAN SEVİNÇ GÖSTERİSİ: KUDURUN

TAHSİN'DEN KIZDIRAN SEVİNÇ GÖSTERİSİ: KUDURUN
Diğer yarışmacıların da olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma sonrası Tahsin ‘Aşırı eğlenceli burası, kudurun’ şeklinde yanıt verdi. Tahsin’in bu yanıtı stüdyodaki gergin ortamı yumuşatırken, sevilen isim tepkiyle karışık olarak alkış da aldı.

ANA KADROYA KİM GİRDİ?

ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Sevilen programda ana kadroya giren 12. ismin kim olduğu ise merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan MasterChef'te ana kadroya dahil olan 11. kişi belli olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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