MasterChef’te ana kadroya kim girdi? Kim kazandı? Yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi!

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde ana kadroya girecek olan 12. yarışmacı belli oldu. Sevilen programda yarışmacılar kısıtlı süre içerisinde hindiba ana ürünü ile en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Dünün kazanan ismi olan ve bu sebeple balkon kısmında oturan Tahsin Küçük ise stüdyoda yarışan yarışmacı Hüsnü ile tartışmaya girdi.

MASTERCHEF'TE HARARETLİ TARTIŞMA!

Dünkü galibiyetinin ardından çok mutlu olduğunu “Evde rahat uyudum” sözleriyle anlatan Tahsin, “Buradan çıkabilecek 5’liyi biliyorum.” şeklinde konuştu.

“Sabah kuliste yandan yandan ‘Bir git ya’ deniyor.” diyerek galibiyeti sonrası dışlandığını vurgulayan Tahsin’e yarışmacı Hüsnü’den karşı atak geldi.

"SENİN GİBİ ADAMLARI MAHALLEDE BAKKALA YOLLUYORUM" Hüsnü ise ‘Tahsin ben senin gibi adamları mahallede bakkala yolluyorum’ şeklinde konuştu.

TAHSİN'DEN KIZDIRAN SEVİNÇ GÖSTERİSİ: KUDURUN Diğer yarışmacıların da olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma sonrası Tahsin ‘Aşırı eğlenceli burası, kudurun’ şeklinde yanıt verdi. Tahsin’in bu yanıtı stüdyodaki gergin ortamı yumuşatırken, sevilen isim tepkiyle karışık olarak alkış da aldı.