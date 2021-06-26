Ekranların sevilen programı MasterChef'in fragmanının yayınlanmasıyla izleyiciler, programa katılan yarışmacıların isimlerini merak etmeye başladı. Fragmanda birçok yarışmacı dikkat çekiyor. "MasterChef Türkiye yarışmacıları kimdir?" , "MasterChef 2021 ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
MasterChef yarışmacıları kimdir?
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürisi olduğu MasterChef programı bu akşam (26 Haziran) TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
4. sezonuyla 20.00'da ekranlarda olacak popüler program MasterChef'in yarışmacıları arasında Şırnak'tan Kore'ye kadar uzanan coğrafyalardan kişiler bulunuyor.
MasterChef'in fragmanında yarışmacıların kimler olduğu görünüyor. Ancak yarışmacıların isimleri yer almıyor.
Koreli yarışmacı yayınlanan fragmanda dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Adı henüz belli olmayan Koreli yarışmacının Türkçe'yi konuşabiliyor olması izleyenleri şaşırttı.
Öte yandan elindeki lokmayı bir hamlede ağzına atan Koreli yarışmacı Mehmet Şef'ten aferin aldı.
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