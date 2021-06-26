Ekranların sevilen programı MasterChef 'in fragmanının yayınlanmasıyla izleyiciler, programa katılan yarışmacıların isimlerini merak etmeye başladı. Fragmanda birçok yarışmacı dikkat çekiyor. "MasterChef Türkiye yarışmacıları kimdir?" , "MasterChef 2021 ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürisi olduğu MasterChef programı bu akşam (26 Haziran) TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.