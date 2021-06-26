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MasterChef Türkiye yarışmacıları kimdir? MasterChef 2021 ne zaman başlıyor?

26.06.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı günden beri ilgi ile izlenen MasterChef programı bu sezon boyunca da oldukça iddialı olacağa benziyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği yemek programı bu akşam izleyicilerle buluşacak. Peki MasterChef Türkiye yarışmacıları kimdir? MasterChef 2021 ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

Ekranların sevilen programı MasterChef'in fragmanının yayınlanmasıyla izleyiciler, programa katılan yarışmacıların isimlerini merak etmeye başladı. Fragmanda birçok yarışmacı dikkat çekiyor. "MasterChef Türkiye yarışmacıları kimdir?" , "MasterChef 2021 ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

MasterChef yarışmacıları kimdir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürisi olduğu MasterChef programı bu akşam (26 Haziran) TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
4. sezonuyla 20.00'da ekranlarda olacak popüler program MasterChef'in yarışmacıları arasında Şırnak'tan Kore'ye kadar uzanan coğrafyalardan kişiler bulunuyor.
MasterChef'in fragmanında yarışmacıların kimler olduğu görünüyor. Ancak yarışmacıların isimleri yer almıyor.
Koreli yarışmacı yayınlanan fragmanda dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Adı henüz belli olmayan Koreli yarışmacının Türkçe'yi konuşabiliyor olması izleyenleri şaşırttı.
Öte yandan elindeki lokmayı bir hamlede ağzına atan Koreli yarışmacı Mehmet Şef'ten aferin aldı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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