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  4. MasterChef yarışmacısı Fatma Polat kimdir? Fatma Polat nereli ve kaç yaşında?

MasterChef yarışmacısı Fatma Polat kimdir? Fatma Polat nereli ve kaç yaşında?

28.08.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021'in ana kadrosunda yer alan Fatma Polat mavi takımda yarışıyor. Ana kadronun belli olmasının ardından yapılan takımlar arasındaki yarışmada kaybeden taraf her seferinde mavi takım oldu. Fatma Polat hariç mavi takımda yer alan bütün yarışmacılar eleme potasına girdi. Fatma Polat İstanbul'da yaşıyor. İşte ayrıntılar...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programının ana kadrosunda yer alan Fatma Polat İstanbul'da yaşıyor. Kırmızı takıma karşı üçüncü kez mağlup olan ve eleme potasına isim vermek zorunda kalan mavi takımda, potaya girmeyen tek isim Fatma Polat oldu. Fatma Polat üç çocuk annesi. İşte detaylar...

MASTERCHEF FATMA POLAT KİMDİR?

İstanbul'da yaşayan 38 yaşındaki Fatma Polat aslen Sivaslı.
Hobi olarak boks ile uğraşan Polat 17, 13 ve 11 yaşında üç çocuk annesi.
Eymen adındaki oğlu ile birlikte MasterChef elemelerine katılan Polat sosyoloji ve psikoloji eğitimi alıyor, aynı zamanda aile danışmanlığı yapıyor.
Kendisini "öğrenme obezi" olarak tanımlayan Polat hayatta her şeyi başarabileceğini söylüyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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