TV8’in fenomen yarışmasını Masterchef'i takip edenler tarafından MasterChef Yeşer Uzun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeşer Uzun ne iş yapıyor? soruları araştırılıyor. Önceki gün yarışmaya katılan Yeşer Uzun, yaptığı yemeğin yanı sıra, sergilediği tavır ve değindiği konular ile dikkat çekti. Ekran başındakiler tarafından merak konusu olan yarışmacı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...
Yeşer Uzun kimdir?
Önceki akşam MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Yeşim Uzun, sempatik tavırları ve sohbetiyle merak uyandırdı.
Masterchef jürisinden geçer not almak için jüri karşısına geçen Yeşer Uzun İstanbul'dan yarışmaya geldi.
47 yaşındaki yarışmacı, Cerrahpaşa Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışıyor.
Asıl mesleği aşçılık olamayan Uzun için yemek yapmak bir tutku. Yemeklerinin çok beğenildiğini dile getiren yarışmacı buraya yakın çevresinin teşvikiyle geldiğini belirtti.
Kendisine has tavırları ve mutfaktaki başarısı ile sevilen Yeşer hanımın Instagram hesabı @yeseruzun'dur.
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