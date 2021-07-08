TV8’in fenomen yarışmasını Masterchef'i takip edenler tarafından MasterChef Yeşer Uzun kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yeşer Uzun ne iş yapıyor? soruları araştırılıyor. Önceki gün yarışmaya katılan Yeşer Uzun, yaptığı yemeğin yanı sıra, sergilediği tavır ve değindiği konular ile dikkat çekti. Ekran başındakiler tarafından merak konusu olan yarışmacı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz...