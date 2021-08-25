Matt Damon, evini satamayınca 3,1 milyon dolarlık indirim yaptı

Mülk kayıtlarına göre; Damon, lüks Kuzey Riviera semtinde bulunan evi ilk olarak 2012 yılında 15 milyon dolara satın aldı.

EVİ SATAMAYINCA 3,1 MİLYON DOLAR İNDİRİM YAPTI

Ocak ayında 21 milyon dolar olarak listelenen ev için şimdi 17.9 milyon dolar isteniyor.

2005 yılında inşa edilen mülk, yedi yatak odası, 10 banyodan oluşuyor ve 13.500 metrekarelik bir alana yayılıyor.

Yarım dönümden fazla bir alanda yer alan ev doğal güneş ışığının her yaşam alanını doldurmasına izin veren açık bir kat planına sahip.

Binada oyun odası, bar, ofis, spor salonu ve şarap odası gibi alanlar yer alıyor.