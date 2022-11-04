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  4. Matthijs de Ligt'in sevgilisi Annekee Molenaar çırılçıplak yatağa uzandığı pozuyla sosyal medyayı salladı

Matthijs de Ligt'in sevgilisi Annekee Molenaar çırılçıplak yatağa uzandığı pozuyla sosyal medyayı salladı

04.11.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih takımında forma giyen Hollandalı defans oyuncusu Matthijs de Ligt'in sevgilisi Annekee Molenaar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Aynı zamanda eki futbolcu Keje Molenaar’ın kızı olan Hollandalı model Annekee Molenaar yatağın üzerine çırılçıplak uzandığı pozuyla sevenlerini şaşırttı.

Hollandalı stoper Matthijs de Ligt, eski Ajax defans oyuncusu Keje Molenaar'ın kızı olan Hollandalı model Annekee Molenaar uzun süredir devam eden bir ilişki yaşıyor. İkili sık sık sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilen pozlarını paylaşarak aşklarını her fırsatta sevenlerine gösteriyor. Popüler model Molenaar aşk ilanı niteliğindeki pozlarının yanında sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 456 bin takipçiye ulaştı. Ünlü model son olarak yatağında çırılçıplak uzanırken çekilen bir pozunu paylaştı.

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

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Sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan ve cesur paylaşımlar yapmayan Molenaar bu kuralı tamamen yıkacak bir paylaşım yaptı. Yatağa çırılçıplak uzandığı siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Molenaar gönderisine, “Annie” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderi kısa sürede 69 bin sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi. Molenaar’ın paylaşımından sonra babası ve sevgilisinin verdiği tepki merak konusu oldu.

ANNEKE MOLENAAR’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Matthijs de Ligt

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