Matthijs de Ligt'in sevgilisi Annekee Molenaar çırılçıplak yatağa uzandığı pozuyla sosyal medyayı salladı

Hollandalı stoper Matthijs de Ligt, eski Ajax defans oyuncusu Keje Molenaar'ın kızı olan Hollandalı model Annekee Molenaar uzun süredir devam eden bir ilişki yaşıyor. İkili sık sık sosyal medya hesaplarından birbirleriyle çekilen pozlarını paylaşarak aşklarını her fırsatta sevenlerine gösteriyor. Popüler model Molenaar aşk ilanı niteliğindeki pozlarının yanında sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 456 bin takipçiye ulaştı. Ünlü model son olarak yatağında çırılçıplak uzanırken çekilen bir pozunu paylaştı.

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle romantik anlarını paylaşan ve cesur paylaşımlar yapmayan Molenaar bu kuralı tamamen yıkacak bir paylaşım yaptı. Yatağa çırılçıplak uzandığı siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Molenaar gönderisine, “Annie” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderi kısa sürede 69 bin sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi. Molenaar’ın paylaşımından sonra babası ve sevgilisinin verdiği tepki merak konusu oldu.