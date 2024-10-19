MEB'den ders saatlerine 'kış saati' düzenlemesi! Gün ışığına göre değişecek... 81 ile genelge gönderildi, ilk karar İstanbul'da alındı

Genelgede, gün doğumu ve batımı ile toplumsal şartlar göz önünde bulundurularak okullardaki ders saatlerinin planlanmasının derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenerek öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması istendi.