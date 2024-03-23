MEB duyurdu! E-Devlet üzerinden randevu alınacak! Tüm öğretmen ve velileri ilgilendiriyor...

Veliler, öğretmen görüşmeleri için e-devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, birçok Batı ülkesinde uygulanan ve okul müdürü ile öğretmen üzerinde bir randevu sisteminin oluşturulması yönündeki açıklamasının ardından çalışmalara başlayan MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, öğretmen-veli görüşmeleri için yeni bir dijital uygulama geliştirdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

