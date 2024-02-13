Mehdiyim dedi genç kızlarla termal otelde harem kurdu! 'Biz savaş çıkartacağız' Dikkat! Bu adam Adnan Oktar'ın yolunda

Atv'nin gündüz kuşağı programlarından EsrA Erol'da da yine büyük yankı uyandıran bir olay gündeme geldi. Kızının sözde hoca olan Mustafa Çabuk isimli kişi tarafından kandırıldığını söyleyen Fatma Hanım ünlü sunucudan yardım istedi.



BU ADAM ADNAN OKTAR YOLUNDA

7 aydır evladından haber alamayan Fatma Hanım kızının kendisine 'Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkaleydeymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum' dediğini ve bir sabah kalktığında kızının evde olmadığını söyledi.

Hanife Hanım canlı yayında anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Mustafa Çabuk isimli bu kişinin termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğunu iddia etti.

'Ben halifemin yanındayım' Kızını aradıklarında ise 'Ben halifemin yanındayım. Siz bizim yanımıza gelin' yanıtı aldıklarını söyledi.

Esra Erol ksa sürede kızı Mevlüde'yi buldu. Canlı yayına bağlanan kız kayıp olmadığını söyledi ve 'Allah'ın izniyle onun müridiyim' dedi.