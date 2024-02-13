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  4. Mehdiyim dedi genç kızlarla termal otelde harem kurdu! 'Biz savaş çıkartacağız' Dikkat! Bu adam Adnan Oktar'ın yolunda

Mehdiyim dedi genç kızlarla termal otelde harem kurdu! 'Biz savaş çıkartacağız' Dikkat! Bu adam Adnan Oktar'ın yolunda

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Esra Erol'da yine şaşırtan bir olay gündeme geldi. Kendisini 'Mehdiyim' diyerek tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hoca genç kızlarla termal otelde harem kurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay hakkında 'Bu adam Adnan Oktar'ın yolunda' yorumları yapıldı.

Atv'nin gündüz kuşağı programlarından EsrA Erol'da da yine büyük yankı uyandıran bir olay gündeme geldi. Kızının sözde hoca olan Mustafa Çabuk isimli kişi tarafından kandırıldığını söyleyen Fatma Hanım ünlü sunucudan yardım istedi.

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BU ADAM ADNAN OKTAR YOLUNDA

7 aydır evladından haber alamayan Fatma Hanım kızının kendisine 'Anne hadislerdeki mehdi dünyaya inmiş ve Çanakkaleydeymiş. Ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum' dediğini ve bir sabah kalktığında kızının evde olmadığını söyledi.
Hanife Hanım canlı yayında anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Mustafa Çabuk isimli bu kişinin termal otel gibi bir yerde birçok genç kızı yanında tuttuğunu iddia etti.

'Ben halifemin yanındayım'

'Ben halifemin yanındayım'

Kızını aradıklarında ise 'Ben halifemin yanındayım. Siz bizim yanımıza gelin' yanıtı aldıklarını söyledi.

Esra Erol ksa sürede kızı Mevlüde'yi buldu. Canlı yayına bağlanan kız kayıp olmadığını söyledi ve 'Allah'ın izniyle onun müridiyim' dedi.

SÖZLERİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

SÖZLERİ HERKESİ ŞAŞIRTTI
Ailesini reddetiğini söyleyen Mevlüde 'Biz burada ilim öğreniyoruz' sözleriyle izleyenleri şaşırttı.
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Esra Erol Esra Erol'da sosyal medya istedi
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