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    4. 'Mehdiyim' diyerek termal otelde harem kurdu! Değnekli işkenceyle 'Günahlarınızdan arınıyorsunuz' dedi... Eski müriti itiraf etti: 6 kız çocuğunu evlendirdi

    'Mehdiyim' diyerek termal otelde harem kurdu! Değnekli işkenceyle 'Günahlarınızdan arınıyorsunuz' dedi... Eski müriti itiraf etti: 6 kız çocuğunu evlendirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.02.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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    Atv'de yayımlanan Esra Erol'da programında Türkiye'nin konuştuğu 'sözde hoca' skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Çanakkale'nin Bayramiç bölgesindeki 300 kişinin kaldığı termal otelden gerçekleştirilen yayında kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk'a dair ilginç iddialar ortaya çıktı. Sözde hocanın 'Günahlarınızdan arınıyorsunuz' diyerek müritlerine değnekle vurduğu görüntüler herkesi şoke etti. Eskiden bir termal otelde kaldığını belirten bir kişi ise örgüt içi evliliklere dikkat çekt

    Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde’yi aramak için Esra Erol’da programına katıldı. Programa bağlanan Mevlüde 'Ben halifemin yanındayım. Siz bizim yanımıza gelin' yanıtını verince kendisini 'mehdi' olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocanın mağdurları stüdyoya akın etti. Canlı yayında termal otele bağlanan Esra Erol ve ekibi Çabuk'un mehdi olduğunu inanan kişilerle konuştu.

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    "KENDİMİ KIRBAÇLIYORUM"

    Sözde hocayla TikTok üzerinden tanıştıklarını ifade eden termal otelde kalan müritlerden biri Doğan, "Namaz kılmaya başlamıştım. TikTok'tan Kur'an ve hadislere bakmaya başladığımda karşıma çıktı. İlk başta ön yargılı yaklaştım. Birkaç gün üst üste karşıma çıkınca dinlemek istedi. Kalbime acayip bir duygu yerleşti. Yaklaşık 2 yıldır yanındayım. Biz hadislere baktığımızda hakikati görebiliyoruz. Bir Müslüman delillere bakar. Biz okuduğumuzda görebiliyoruz" dedi.

    Programda Mustafa Çabuk'un şifalandırmak için değnekle bir gencin omzuna vurduğu görüntüler yer aldı. Günahlarından arınması için kendisine işkence yapılmadığını söyleyen Doğan, sözde mehdinin ilk kaldığı yer olan Derince'de elinde bir sıkıntı olduğunu anlattı. Tövbe ettiğinde elindeki sıkıntının geçmeye başladığını ifade eden Doğan, "Kendimi kırbaçlıyorum. Kendime ne yapıldığını çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

    "6 KIZ ÇOCUĞUNU EVLENDİRDİ"

    "6 KIZ ÇOCUĞUNU EVLENDİRDİ"
    Oğlu Hasan'ın sözde Mehdi Çabuk'un müritlerinden biri olduğunu itiraf eden Mustafa Bey canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Sözde mehdinin yanında 6 ay kaldığını ifade eden Mustafa Bey, "Ben orada 6 ay kaldım kızım. Orada 6 tane kız çocuğu evlendi. Bunlardan 4'ü 1 buçuk ay içinde boşandı. Oğlum mehdiye inanmadığım için bana 'günahkar' diyorlar. İnsanlara binlerce kez değnekle vuruyorlar. Benim yanımda 700 kişiye adak kestirdiler" diye konuştu.

    "BENDE ALAMETLET VAR"

    "BENDE ALAMETLET VAR"
    Mustafa Çabuk'un sırtındaki iz nedeniyle kendisini mehdi ilan ettiğini söyleyen kuzeni, "Bambaşka bir hayat tarzı vardı. Çocukken hayal dünyası çok genişti. 15-20'li yaşlarında bilgisayara çok tutkundu. Hackerlıkla çok ilgileniyordu. 2005-2007 yılları arasında Ümraniye'de korsan CD dükkanı açtı. Elif Hanım'la evlendi boşandı ve ardından tekrar barışma durumları oldu. Ardından tüm aile üyelerine, 'Bana tabii olacaksınız. Ben artık mehdiyim. Bende alametler var' diye mesaj gönderdi. 2018-2019 yılları arasında tüm aileden uzaklaştı. Anne ve babası inanmıyordu şu anda hepsi birlikte yaşıyor. Sırtındaki izin dövme olduğu çok açık" diye konuştu.
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    Anahtar Kelimeler:
    Esra Erol Mehdi
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