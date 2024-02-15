'Mehdiyim' diyerek termal otelde harem kurdu! Değnekli işkenceyle 'Günahlarınızdan arınıyorsunuz' dedi... Eski müriti itiraf etti: 6 kız çocuğunu evlendirdi

Fatma Olgun, kayıp kızı Mevlüde’yi aramak için Esra Erol’da programına katıldı. Programa bağlanan Mevlüde 'Ben halifemin yanındayım. Siz bizim yanımıza gelin' yanıtını verince kendisini 'mehdi' olarak tanıtan Mustafa Çabuk isimli sözde hocanın mağdurları stüdyoya akın etti. Canlı yayında termal otele bağlanan Esra Erol ve ekibi Çabuk'un mehdi olduğunu inanan kişilerle konuştu.



"KENDİMİ KIRBAÇLIYORUM"

Sözde hocayla TikTok üzerinden tanıştıklarını ifade eden termal otelde kalan müritlerden biri Doğan, "Namaz kılmaya başlamıştım. TikTok'tan Kur'an ve hadislere bakmaya başladığımda karşıma çıktı. İlk başta ön yargılı yaklaştım. Birkaç gün üst üste karşıma çıkınca dinlemek istedi. Kalbime acayip bir duygu yerleşti. Yaklaşık 2 yıldır yanındayım. Biz hadislere baktığımızda hakikati görebiliyoruz. Bir Müslüman delillere bakar. Biz okuduğumuzda görebiliyoruz" dedi.

Programda Mustafa Çabuk'un şifalandırmak için değnekle bir gencin omzuna vurduğu görüntüler yer aldı. Günahlarından arınması için kendisine işkence yapılmadığını söyleyen Doğan, sözde mehdinin ilk kaldığı yer olan Derince'de elinde bir sıkıntı olduğunu anlattı. Tövbe ettiğinde elindeki sıkıntının geçmeye başladığını ifade eden Doğan, "Kendimi kırbaçlıyorum. Kendime ne yapıldığını çok iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"6 KIZ ÇOCUĞUNU EVLENDİRDİ" Oğlu Hasan'ın sözde Mehdi Çabuk'un müritlerinden biri olduğunu itiraf eden Mustafa Bey canlı yayında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti. Sözde mehdinin yanında 6 ay kaldığını ifade eden Mustafa Bey, "Ben orada 6 ay kaldım kızım. Orada 6 tane kız çocuğu evlendi. Bunlardan 4'ü 1 buçuk ay içinde boşandı. Oğlum mehdiye inanmadığım için bana 'günahkar' diyorlar. İnsanlara binlerce kez değnekle vuruyorlar. Benim yanımda 700 kişiye adak kestirdiler" diye konuştu.