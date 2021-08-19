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Melike Öcalan'dan Vatan Şaşmaz itirafı! İşte ünlülerin unutulmayan itirafları...

19.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki dizi oyuncusu Melike Öcalan, otel odasında hayata veda eden Vatan Şaşmaz ile birlikte bir zamanlar "Sabah Şekerleri" adlı programı sunuyordu. Melike Öcalan katıldığı bir programda, bir zamanlar partneri olan Vatan Şaşmaz ile alakalı duygu yüklü bir itirafta bulundu. İşte ünlüler ve unutulmayan itirafları...

Melike Öcalan, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyada dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Bir zamanlar Vatan Şaşmaz ile televizyon ekranlarında "Sabah Şekerleri" isimli programı sunan Öcalan, Şaşmaz hakkında duygusal bir itirafta bulundu. İşte ünlüler ve unutulmayan itirafları...

İŞTE ÜNLÜLERİN UNUTULMYANA İTİRAFLARI...

İstanbul doğumlu 41 yaşındaki sunucu ve dizi oyuncusu Melike Öcalan bir zamanlar Vatan Şaşmaz ile birlikte ekranlarda "Sabah Şekerleri" adlı programı sunmuştu.
Ekran önünde birçok projede yer alan Öcalan katıldığı bir programda, otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından 27 Ağustos 2017 tarihinde öldürülen Vatan Şaşmaz hakkında konuşmuştu.

"BABA OLMAK İSTEMİYORUM"

"BABA OLMAK İSTEMİYORUM"
Şaşmaz hakkındaki konuşmasında Öcalan, "Onunla ilgili güzel anılarımı anlatabilirim. Bu hayattan ayrıldığında herkesin onu ne kadar sevdiğini gördük. Öyle hatırlamak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamalarına devam eden Öcalan, "Vatan hep şey derdi. Baba olmak istemiyorum. Hayatımdaki kadına göre değişir. Eşiyle beraber çok baba olmak istedi. Sen doğurursun ben dayı olurum derdi. Ben de çok istiyorum anne olmayı derdim” diye konuşmuştu.

EMİLY RATAJKOWSKİ

EMİLY RATAJKOWSKİ
"Ailemin tek çocuğuydum. 8. sınıftayken disiplin müdürü, diğer öğretmenlerin ve herkesin gözü önünde sütyen askımı pat diye kopardı. Bunu, sütyen askısı üzerimdeki askılı tişörtten görünüyor olduğu için yaptığını söyledi. Okulun kurallarına uymuyormuş!"
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Anahtar Kelimeler:
Melike Öcalan
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