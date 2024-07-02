Merih Demiral dakika 1'de attı, Avusturya neye uğradığını şaşırdı! Tarihe geçti

EURO 2024 Son 16 turu mücadelesinde Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadelenin henüz 1. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçerek futbolseverlere büyük bir sevinç yaşattı.
Kullanılan korner vuruşunda dönen topu tamamlayan Merih Demiral sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken, tecrübeli isim attığı bu golle tarihe geçti.
A Milli Takım formasıyla çıktığı 48 maçta 3. golünü atan Demiral, Ay-yıldızlılar'ın Avrupa Şampiyonları'ndaki en erken golünü de kaydetmiş oldu.
Daha önce en erken golümüz EURO 2016'da Çek Cumhuriyeti karşısında 10. dakikada Burak Yılmaz'ın ayağından gelmişti.