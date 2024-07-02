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  4. Merih Demiral dakika 1'de attı, Avusturya neye uğradığını şaşırdı! Tarihe geçti

Merih Demiral dakika 1'de attı, Avusturya neye uğradığını şaşırdı! Tarihe geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.07.2024 22:23
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Son dakika... EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız'da Merih Demiral karşılaşmanın henüz ilk dakikasında attığı golle Ay-Yıldızlılar'ı 1-0 öne geçirirken bu gol ile tarihe geçti. İşte detaylar...

EURO 2024 Son 16 turu mücadelesinde Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadelenin henüz 1. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçerek futbolseverlere büyük bir sevinç yaşattı.

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MERİH'TEN TARİHİ GOL

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Kullanılan korner vuruşunda dönen topu tamamlayan Merih Demiral sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken, tecrübeli isim attığı bu golle tarihe geçti.

EN ERKEN GOLÜ ATTI

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A Milli Takım formasıyla çıktığı 48 maçta 3. golünü atan Demiral, Ay-yıldızlılar'ın Avrupa Şampiyonları'ndaki en erken golünü de kaydetmiş oldu.

BURAK YILMAZ ATMIŞTI

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Daha önce en erken golümüz EURO 2016'da Çek Cumhuriyeti karşısında 10. dakikada Burak Yılmaz'ın ayağından gelmişti.

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Avusturya Türkiye Merih Demiral son dakika gol
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