Merih Demiral dakika 1'de attı, Avusturya neye uğradığını şaşırdı! Tarihe geçti

EURO 2024 Son 16 turu mücadelesinde Avusturya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadelenin henüz 1. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçerek futbolseverlere büyük bir sevinç yaşattı.

MERİH'TEN TARİHİ GOL

Kullanılan korner vuruşunda dönen topu tamamlayan Merih Demiral sert bir vuruşla topu ağlara gönderirken, tecrübeli isim attığı bu golle tarihe geçti.

EN ERKEN GOLÜ ATTI

A Milli Takım formasıyla çıktığı 48 maçta 3. golünü atan Demiral, Ay-yıldızlılar'ın Avrupa Şampiyonları'ndaki en erken golünü de kaydetmiş oldu.

BURAK YILMAZ ATMIŞTI

Daha önce en erken golümüz EURO 2016'da Çek Cumhuriyeti karşısında 10. dakikada Burak Yılmaz'ın ayağından gelmişti.

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