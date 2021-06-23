Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar yeniden mi bir araya gelecek? Sosyal medya hesapları kafa karıştırdı!

Başarılı oyuncuların sosyal medyada yorumları kapatmaması ve birbirlerini hala takip etmesi de barışma iddialarını destekledi. Dizdar ve Altundaşar'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmezken, ikili sosyal medya takipçilerinin radarına takıldı. İşte Merve Dizdar ve eski eşi Gürhan Altundaşar'ın sosyal medyada çok konuşulan o fotoğrafları...

MERVE DİZDAR VE GÜRHAN ALTUNDAŞAR'DAN ŞAŞIRTAN HAREKET! BARIŞACAKLAR MI?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran başarılı oyuncu Merve Dizdar, son günlerde özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.

Merve Dizdar, oyuncu olan ve son olarak Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde yer alan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti.

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"ÇİRKİN İDDİALARIN HİÇ GERÇEKLİK PAYI YOK" Dizdar boşanma kararının ardından "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. " şeklinde konuşmuştu.