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Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar yeniden mi bir araya gelecek? Sosyal medya hesapları kafa karıştırdı!

23.06.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl TRT1'de yayınlanmaya başlayan ve her bölümünde reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar ve eşi Gürhan Altundaşar önceki günlerde boşanma kararı almıştı. "Birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yok" açıklamasında bulunan Dizdar ve eski eşi Gürhan Altundaşar'ın sosyal medya hesapları kafalarda soru işaretine neden oldu. Altundaşar ve Dizdar'ın eski fotoğraflarını silmeye kıyamaması "Yoksa barışıyorlar mı?" sorusunu akla getirdi.

Başarılı oyuncuların sosyal medyada yorumları kapatmaması ve birbirlerini hala takip etmesi de barışma iddialarını destekledi. Dizdar ve Altundaşar'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmezken, ikili sosyal medya takipçilerinin radarına takıldı. İşte Merve Dizdar ve eski eşi Gürhan Altundaşar'ın sosyal medyada çok konuşulan o fotoğrafları...

MERVE DİZDAR VE GÜRHAN ALTUNDAŞAR'DAN ŞAŞIRTAN HAREKET! BARIŞACAKLAR MI?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterini canlandıran başarılı oyuncu Merve Dizdar, son günlerde özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor.
Merve Dizdar, oyuncu olan ve son olarak Çok Güzel Hareketler 2 ekibinde yer alan Gürhan Altundaşar ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti.

BOŞANMA KARARI ŞAŞIRTMIŞTI!

BOŞANMA KARARI ŞAŞIRTMIŞTI!
Sevilen çiftin boşanma kararı haberi, geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü.

"ÇİRKİN İDDİALARIN HİÇ GERÇEKLİK PAYI YOK"

"ÇİRKİN İDDİALARIN HİÇ GERÇEKLİK PAYI YOK"
Dizdar boşanma kararının ardından "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. " şeklinde konuşmuştu.

SOSYAL MEDYA HESABI DİKKAT ÇEKTİ!

SOSYAL MEDYA HESABI DİKKAT ÇEKTİ!
"Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" açıklamasında bulunan Merve Dizdar'ın boşanma kararı sonrası sosyal medya hesabı çok konuşuldu.
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Merve Dizdar
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