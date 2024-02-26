Merve Taşkın'a açık açık "Sevişiyor musun?" diye sordu! Yanıtı gündem oldu

"Bence cinsellik; benim 7/24 seviştiğimi, grup seksler yaptığımı kız erkek fark etmez böyle bir hayal dünyaları var, bence bunu düşünüyorlar ya da Onlyfans kullandığım için de olabilir. Ama aslında seksen uzağım bir ara aseksüel olduğumu düşünüyordum."