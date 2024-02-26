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Merve Taşkın'a açık açık "Sevişiyor musun?" diye sordu! Yanıtı gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 08:04
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Onlyfans paylaşımları sayesinde gelirini artıran fenomen Merve Taşkın "İnsanların seninle ilgili bildiği en yanlış şey nedir?" sorusuna olay bir yanıt verdi. Taşkın "Her gün seviştiğimi ve grup seks yaptığımı sanıyorlar" dedi.

Türkiye'yi terk ettikten kısa süre sonra Bali'de yapmayarak geri dönen fenomen Merve Taşkın açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Merve Taşkın ve Taner Çağlı'nın Youtube sohbeti dikkat çekti.


Youtube

"DUYGU HİSSETMEDEN..."

Fenomen Merve Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı müstehcen pozlarla adından söz ettiriyordu. Serveti ve çıplak pozlarıyla dikkat çeken Taşkın sohbet sırasında ilginç ifadeler kullandı.

Taşkın "İnsanların seninle ilgili bildiği en yanlış şey ne?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bence cinsellik; benim 7/24 seviştiğimi, grup seksler yaptığımı kız erkek fark etmez böyle bir hayal dünyaları var, bence bunu düşünüyorlar ya da Onlyfans kullandığım için de olabilir. Ama aslında seksen uzağım bir ara aseksüel olduğumu düşünüyordum."

Çağlı fenomene açık açık "Sevişiyor musun?" diye sorunca Taşkın gülerek "Evet ama duygu hissetmeden sevişemiyorum" dedi.

En son OnlyFans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını açıklamasıyla çok konuşulan Merve Taşkın ayrıca "İnsanları tetikleyeceğim şeyler söylersem daha çok yorum alırım" dedi.


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Merve Taşkın
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