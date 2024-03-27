Miami pozları sosyal medyayı salladı! Neslihan Atagül'e yorum yağdı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi başarılı yapımlarda da rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu. El ele görülmüşlerdi! İtiraf yıllar sonra geldi



SON POZLARI OLAY OLDU

Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Verissimo programına konuk olmak üzere Milano’ya gitmişti.

TAM NOT ALDI Güzel oyuncu şimdi de tatil için Milano’ya gitti. Beyaz gömlek, beyaz crop ve beyaz bir pantolon giyen Atagül tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.