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Adları aşk dedikodusuna karışmıştı! Yüsra Geyik ile Ozan Güven birliktelik yaşadı mı? İtiraf yıllar sonra geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 15:26
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Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar hayat verdiği 'Zeliş' karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik, şimdilerde Taş Kağıt Makas dizisisi için beraber kamera karşısına geçtiği Ozan Güven hakkında itiraflarda bulundu. Snob Magazin'in haberine göre, genç oyuncu yıllar önce Ozan Güven'le çekilen fotoğrafı ve aşk iddialarına dair ilk kez konuştu.

Adları aşk dedikodusuna karışmıştı! Yüsra Geyik ile Ozan Güven birliktelik yaşadı mı? İtiraf yıllar sonra geldi

Yüsra Geyik, Türk dizi dünyasının en uzun soluklu yapımlarından bir tanesi olan ve hala yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakterine hayat vermişti.

15 yıl boyunca aynı yapımda rol alan Yüsra Geyik 2021 yılında Arka Sokaklar'a veda etmişti. Bu dizinin ardından Camdaki Kız ve Bozkır gibi yapımlarda rol alan Geyik, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı Aile dizisinde rol almıştı.

yüsra geyik

Şimdilerde Taş Kağıt Makas dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Yüsra Geyik beraber kamera karşısına geçtiği Ozan Güven hakkında itiraflarda bulundu. eyik, adının aşk dedikodularına karıştığı kendisi gibi oyuncu olan Ozan Güven ile alakalı iddialara açıklık getirdi.

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"BİRLİKTELİĞİMİZ OLMADI"

Ozan Güven ile aşk yaşamadığını söyleyen Yüsra Geyik, "Öyle bir haber çıkmıştı. Bizim Ozan Bey ile hiçbir birlikteliğimiz olmadı. O yüzden bu kadar rahat konuşabilirim" dedi.

ozan güven

"ÇOK GÜZEL BİR ARKADAŞLIĞIMIZ OLMUŞTU"

Aşk iddialarının ortaya atılmasına neden olan olayı da anlatan Yüsra Geyik, "Çok güzel bir arkadaşlığımız olmuştu. Hatta kendisi ayakkabıcı olduğu için bana ortopedik sahne ayakkabısı yaptırmaya götürürken haberimiz çıkmıştı. İlk tanıştığımız gündü ve sonra da düzelmedi o haberler. Aşk olmadığını da söylemiştik ama öyle kaldı" ifadelerini kullandı.

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Ozan Güven Yüsra Geyik arka sokaklar karakteri
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