MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mide bulandıran görüntü! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'un sevgilisiyle yaptığını görenler "İğrenç" dedi

Mide bulandıran görüntü! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'un sevgilisiyle yaptığını görenler "İğrenç" dedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Mika Can Raun son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu. Yaptırdığı estetiklerin ardından kavuştuğu yeni görüntüsüyle adından söz ettiren Mika Can şimdi de son paylaşımı ile dikkat çekti. Mika'nın sevgilisi ile paylaştığı videosu eleştirilerin hedefi oldu.

Mika Raun Can sosyal medya paylaşımlarıyla ün kazandıktan sonra cinsiyet değiştirme sürecine girmiş ve kendini estetiklerle adeta yeniden yaratmıştı. Sesini bile değiştiren fenomen son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

SEVGİLİSİYLE YAĞTIĞINI GÖRENLER İNANAMADI

Alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çene estetiği yaptıran Mika Can Raun göğüs ve kalça estetiğiyle adeta bambaşka biri oldu.
Fenomen Mika Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" açıklamasını da yapmıştı.
Mika Can Raun şimdi de son videosu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Raun'a takipçileri "erkek arkadaşını kendine bu kadar nasıl bağladın" diye sorunca, Raun "ritüel" diyerek bir video paylaştı.
Raun videoda; 'İkinizde yapmalısınız. Karşılıklı birer bardak su alıp içine tükürüyorsunuz. Sonra onun tükürdüğünü siz, sizin tükürdüğünüzü de o içiyor' ifadelerini kullandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mika Can Raun sosyal medya sevgilisi
En Çok Okunan Haberler
Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Emekliye ek zamda ‘10 Mart’ kulisi! Asgari ücrete mi eşitlenecek?

Arda Güler antrenmanda Luka Modric'i çıldırttı!

Arda Güler antrenmanda Luka Modric'i çıldırttı!

Bugün en yüksek fiyatını gördü, esnaf bir daha fiyatı düşmez dedi! Kilosu 150 lira ama stresi azaltıyor

Bugün en yüksek fiyatını gördü, esnaf bir daha fiyatı düşmez dedi! Kilosu 150 lira ama stresi azaltıyor

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

Tunç Soyer'i öfkelendiren '5 dakika' detayı!

Tunç Soyer'i öfkelendiren '5 dakika' detayı!

Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...

Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.