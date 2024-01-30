Mide bulandıran görüntü! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun'un sevgilisiyle yaptığını görenler "İğrenç" dedi

Mika Raun Can sosyal medya paylaşımlarıyla ün kazandıktan sonra cinsiyet değiştirme sürecine girmiş ve kendini estetiklerle adeta yeniden yaratmıştı. Sesini bile değiştiren fenomen son olarak Tayland'a gidip cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu.





SEVGİLİSİYLE YAĞTIĞINI GÖRENLER İNANAMADI

Alın, şakak, yanak, burun, dudak ve çene estetiği yaptıran Mika Can Raun göğüs ve kalça estetiğiyle adeta bambaşka biri oldu.

Fenomen Mika Raun tüm operasyonları Türkiye'de olmadığını söyleyerek "Tüm işlemler için 2 buçuk milyon gitti" açıklamasını da yapmıştı.

Mika Can Raun şimdi de son videosu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Raun'a takipçileri "erkek arkadaşını kendine bu kadar nasıl bağladın" diye sorunca, Raun "ritüel" diyerek bir video paylaştı.