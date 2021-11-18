Milli voleybolcu Zehra Güneş'in deri kombini dikkat çekti

Milli voleybolcu Zehra Güneş, saha içindeki başarısını sosyal medyada da sürdürüyor. Vakıfbank forması giyen genç voleybolcu, deri kombiniyle objektif karşısına geçti. Hayranlarının beğeni yağdırdığı Zehra Güneş’in fotoğrafına, takım arkadaşları ise yorum yazarak beğendiklerini dile getirdiler.

TARZI OLAY OLDU

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızlarından Zehra Güneş, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Güneş, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Milli voleybolcu, siyah deri ceketi ve pantolonunun içerisine giydiği beyaz büstiyer ve gömlekle objektif karşısına geçti. Kombinini beyaz çantası, spor ayakkabıları ve güneş gözlüğü ile tamamlayan Zehra Güneş'in tarzı dikkat çekti.

22 yaşındaki Güneş'in, "Yolumun üzerinde..." notunu düştüğü gönderisi kısa sürede 266 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Milli voleybolcunun fotoğraflarına takım arkadaşları Ebrar Karakurt ve Naz Aydemir Akyol da kayıtsız kalmadı.