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  4. Model Chole Saxon otoparkta seksi pozuyla sosyal medyayı salladı! Bikini üstü küçük gelince sadece göğüs uçlarını örttü

Model Chole Saxon otoparkta seksi pozuyla sosyal medyayı salladı! Bikini üstü küçük gelince sadece göğüs uçlarını örttü

25.01.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan model Chole Saxon otoparkta yaptığı seksi bir paylaşımla gündem olmayı başardı. Pembe bikini üstüyle poz veren model, cimri bikini üstüyle bir görene bir daha baktırdı. Saxon’un bikini üstü küçük gelince sadece göğüs uçlarını örtmeyi tercih etmesi sosyal medyayı salladı.

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan model Chole Saxon son paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Bir otoparkta poz veren Saxon pembe bikini üstünü pembe bir tayt ve montla tamamlamayı tercih etti. Kendinden emin bir şekilde poz veren Saxon’un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

PEMBELER İÇİNDE BÜYÜLEDİ

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken gönderisine Saxon, “Pembe bağlantı” notunu ekledi. 22 binden fazla beğeniye ulaşan gönderisinde takipçileri Saxon’un güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.
Sosyal medya kullanıcılarının beğeni rüzgarı estirdiği gönderisinde yorumlarda peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Berbie bile seni kıskandı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gerçek olmayacak kadar güzel” yorumunu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

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