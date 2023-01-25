Model Chole Saxon otoparkta seksi pozuyla sosyal medyayı salladı! Bikini üstü küçük gelince sadece göğüs uçlarını örttü

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan model Chole Saxon son paylaşımıyla takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Bir otoparkta poz veren Saxon pembe bikini üstünü pembe bir tayt ve montla tamamlamayı tercih etti. Kendinden emin bir şekilde poz veren Saxon’un paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni rüzgarı estirdiği gönderisinde yorumlarda peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Berbie bile seni kıskandı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gerçek olmayacak kadar güzel” yorumunu yaptı.