Motosiklete binme şekli sosyal medyada tepki çekti! Rahatını bozmayınca yorum yağmuruna tutuldu... Görüntüler çok konuşuldu

Endonezya'nın Bali eyaletinin Buleleng bölgesinde çekilen bir görüntü sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. İsmi açıklanmayan bir kadının motosikletin arkasında kasksız, bir elinde içki ve diğer bir elinde valiz bulunduğu anlarda çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu. Sosyal medyada kullanıcıları genç kadının motosiklet üzerindeki hareketlerinin yanında kıyafetini de olumsuz yorum topladı.





Sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan görüntüler adeta tartışmanın fitilini ateşledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu neden yapmamanız gerektiğine dair birçok uyarı ve örneğe rağmen, insanların yaptığı ilk şey bu. Hastanede bol şans" yorumunu ekledi.