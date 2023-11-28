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    4. Motosiklete binme şekli sosyal medyada tepki çekti! Rahatını bozmayınca yorum yağmuruna tutuldu... Görüntüler çok konuşuldu

    Motosiklete binme şekli sosyal medyada tepki çekti! Rahatını bozmayınca yorum yağmuruna tutuldu... Görüntüler çok konuşuldu

    28.11.2023 10:51 | Son Güncelleme:
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    Bali'de bir motosikletin arkasında kasksız, büyük bir çanta taşırken ve içki içerken çekilen bir kadına ait görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. İngiliz gezgin Anne Malambo tarafından yayınlanan ve Bali Livin' Instagram hesabı tarafından yeniden paylaşılan video yerel halkın tepkisine yol açtı.

    Endonezya'nın Bali eyaletinin Buleleng bölgesinde çekilen bir görüntü sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. İsmi açıklanmayan bir kadının motosikletin arkasında kasksız, bir elinde içki ve diğer bir elinde valiz bulunduğu anlarda çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu. Sosyal medyada kullanıcıları genç kadının motosiklet üzerindeki hareketlerinin yanında kıyafetini de olumsuz yorum topladı.

    Kesfet

    Sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan görüntüler adeta tartışmanın fitilini ateşledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu neden yapmamanız gerektiğine dair birçok uyarı ve örneğe rağmen, insanların yaptığı ilk şey bu. Hastanede bol şans" yorumunu ekledi.
    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Olabildiğince yavaş ve güvenli bir şekilde sürüyorlar. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Pek çok yerlinin bisiklet sürmesinden daha güvenli olduğu kesin" yorumunu yaptı.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Endonezya bali
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