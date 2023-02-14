Mucize kurtuluş! "Otelimiz tamamen yıkıldı" dedi, nasıl hayatta kaldıklarını anlattı! Almanlar gazeteciler şaşkına döndü

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok kentte büyük yıkımlar yaratan deprem felaketi spor kulüplerinde de büyük yaralar açtı. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı alırken, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve maçın ardından kentten ayrılmayarak bir otele yerleşen Kasımpaşa da depremden en çok etkilenen ekiplerden biriydi.