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Mucize kurtuluş! "Otelimiz tamamen yıkıldı" dedi, nasıl hayatta kaldıklarını anlattı! Almanlar gazeteciler şaşkına döndü

14.02.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, yaşanan afetten bazı spor kulüpleri de derinden etkilendi. Bu ekiplerinden biri de son maçını Hatay deplasmanında oynayan ve karşılaşmanın ardından Hatay'daki bir otelde kalan Kasımpaşa olurken, İstanbul ekibinin tecrübeli kalecisi Erdem Canpolat o anları Alman basınına anlattı. İşte detaylar...

Erdem Canpolat

Erdem Canpolat

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok kentte büyük yıkımlar yaratan deprem felaketi spor kulüplerinde de büyük yaralar açtı. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı alırken, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve maçın ardından kentten ayrılmayarak bir otele yerleşen Kasımpaşa da depremden en çok etkilenen ekiplerden biriydi.

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 Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

Yaşanılan deprem felaketi sonrası Kasımpaşa'da forma giyen file bekçisi Erdem Canpolat Alman basınından Bild'e verdiği röportajda açıklamalarda bulunurken, anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.

Erdem Canpolat, Hatayspor maçının ardından yaptıkları otel değişikliği sebebiyle hayatlarının kurtulduğunu anlatırken, deprem sırasında yaşanan yaşam mücadelesini cehenneme benzetti.

"OTELİMİZ TAMAMEN YIKILDI" 

"OTELİMİZ TAMAMEN YIKILDI" 

"Hatay'da asıl kalacağımız takım oteli depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Daha kötü şeyler yaşayabilirdik. Cehennem gibiydi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum."

OTEL ÇÖKEBİLİRDİ! 

OTEL ÇÖKEBİLİRDİ! 

"Otel çökebilirdi. Oradan hemen ayrılmam gerektiğini düşündüm. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim."

"'BURADAN CANLI ÇIKABİLİR MİYİZ?'" 

"'BURADAN CANLI ÇIKABİLİR MİYİZ?'" 

"Koridorda takım arkadaşlarımla karşılaştım. Buradan canlı çıkıp çıkamayacağımızı soranlar oldu. Otel adeta bir labirent gibiydi. Bir süre sonra yola çıkmayı başardık. Aniden otelin tekrar sallandığını gördük. Çoğumuz şoktaydık.Yavaş yavaş diğer ekip üyeleri, eğitmenler ve süpervizörler de oteli terk etmeyi başardı. Birçoğu saat ve dizüstü bilgisayarlar gibi değerli eşyalarını geride bıraktı."

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