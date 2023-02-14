Mucize kurtuluş! "Otelimiz tamamen yıkıldı" dedi, nasıl hayatta kaldıklarını anlattı! Almanlar gazeteciler şaşkına döndü

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok kentte büyük yıkımlar yaratan deprem felaketi spor kulüplerinde de büyük yaralar açtı. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı alırken, Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve maçın ardından kentten ayrılmayarak bir otele yerleşen Kasımpaşa da depremden en çok etkilenen ekiplerden biriydi.
Yaşanılan deprem felaketi sonrası Kasımpaşa'da forma giyen file bekçisi Erdem Canpolat Alman basınından Bild'e verdiği röportajda açıklamalarda bulunurken, anlattıklarıyla herkesi şaşırttı.
Erdem Canpolat, Hatayspor maçının ardından yaptıkları otel değişikliği sebebiyle hayatlarının kurtulduğunu anlatırken, deprem sırasında yaşanan yaşam mücadelesini cehenneme benzetti.
"Hatay'da asıl kalacağımız takım oteli depremde tamamen yıkıldı. Geriye dönüp baktığımızda, orada kalmadığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Daha kötü şeyler yaşayabilirdik. Cehennem gibiydi. Yorganın altına saklandım ve Allah'ın bizi koruyacağını umdum."
"Otel çökebilirdi. Oradan hemen ayrılmam gerektiğini düşündüm. Bir tişört, pantolon ve havlu kumaştan yapılmış beyaz otel terliklerini giyip kırık camların üzerinden geçtim."
"Koridorda takım arkadaşlarımla karşılaştım. Buradan canlı çıkıp çıkamayacağımızı soranlar oldu. Otel adeta bir labirent gibiydi. Bir süre sonra yola çıkmayı başardık. Aniden otelin tekrar sallandığını gördük. Çoğumuz şoktaydık.Yavaş yavaş diğer ekip üyeleri, eğitmenler ve süpervizörler de oteli terk etmeyi başardı. Birçoğu saat ve dizüstü bilgisayarlar gibi değerli eşyalarını geride bıraktı."